Roban la bicicleta del presidente de la Asociación Composcleta de Santiago

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 20/10/2020 11:22 h

Faustino Gómez, presidente de la Asociación Composcleta de Santiago, se quedó sin su medio de transporte para ir al trabajo, y para realizar cualquier gestión de su vida diaria. El lunes, como todos los días, llegó a su trabajo en el Campus Vida, y aparcó, como siempre, en el acceso al Monte da Condesa. Le puso el candado a su bicicleta, y nada le hacía pensar que no volvería a ver a su bicicleta. Entre las 10 y las 13.30 horas, es el período en el que se produjo el robo de su medio de transporte, según apuntó Faustino. Los amigos de lo ajeno tuvieron que actuar con suma rapidez y destreza, y Faustino cree que debieron emplear alguna herramienta para romper el candado. "Aunque si miras en YouTube aparecen muchos vídeos, que sorprenden por lo rápido que puede ser romper un candado", lamenta.

Su bicicleta no era nueva y tampoco era eléctrica. Su valor económico no es elevado, pero su funcionalidad era "total, porque es el medio que empleaba para moverme todos los días", explica. La bicicleta tiene 10 años, es de aluminio, color marrón, freno hidráulico de disco y ruedas de 700 mm. "La clásica bicicleta de ciudad", apunta. Faustino cree que el objeto del robo no es vender la bicicleta, sino las piezas, ya que se trata de una bici vieja pero con unas piezas que "ahora es complicado conseguir". Aunque no tienen muchas esperanzas, están revisando las imágenes de una cámara de seguridad situada en la zona donde quedó aparcada su bicicleta para buscar pistas sobre el autor del hurto.