Las nuevas sanciones por las fiestas en pisos comenzarán a aplicarse desde esta noche en Santiago

Los aforos máximos se mantienen y hay excepciones a la norma, como las actividades laborales, educativas y administrativas

Con el objetivo de limitar al máximo los contagios en las reuniones familiares, entre amistades y de ocio, el comité clínico ha extendido a toda Galicia la limitación de reuniones a un máximo de diez personas no convivientes, que entra en vigor la medianoche de este miércoles al jueves. Se restringen los grupos de personas no convivientes, pero no los aforos, que son los decretados para nivel 1 en aquellas zonas que no estén sometidas a mayores limitaciones para frenar brotes. Esto es lo que se puede hacer y no a partir de ese momento.

