La última visita de Al Bano a Santiago

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 15/10/2020 05:00 h

Otra cara muy conocida se paseó este puente por Santiago. El cantante Al Bano visitó de nuevo la ciudad por un compromiso laboral. Vino a estrenar, en exclusiva mundial, su versión del Miudiño en el programa Luar (TVG). Y, de paso, se dio un garbeo por la capital gallega. Entre sus paradas estuvo el restaurante italiano L’Incontro. No comió allí. Cuando viene a Galicia aprovecha para pegarse una mariscada, como debe ser. Fue al negocio de Michela a visitarla porque, casualmente, procede de un pueblo de la región de Puglia muy cercano al de ella y se conocen. «Hace dos años mi marido lo conoció. Vino al restaurante, él y dos amigos más», cuenta. Ahí germinó una relación y la hostelera fue incluso a probar el vino que él produce en Italia, donde conoció también a su hija menor, Romina Iolanda. De hecho, le prometió unos percebes cuando tenga la ocasión de viajar a Compostela. Sobre el artista, destaca que es «una persona, per me, meravigliosa, muy humilde y muy cercana». Algo que han constatado muchos otros que han tenido la ocasión de cruzarse por primera vez con el italiano, reconocible aún con mascarilla y siempre dispuesto a una foto, a pesar de las que corren.