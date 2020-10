En Santiago siguen las mismas restricciones con el covid al alza

0

santiago / la voz 13/10/2020 22:41 h

En Santiago se mantienen las mismas restricciones vigentes desde principios de septiembre, a pesar de haber pasado al máximo nivel de alerta anteayer por el crecimiento del covid-19. El comité clínico de Sanidade no hizo ninguna alusión específica a la ciudad en la reunión de ayer por la tarde. Las limitaciones que acordó para toda Galicia no introducen novedades en la situación. La decisión se esperaba con expectativa, y se notó enorme inquietud en Santiago durante el día, ante la posibilidad de que el nivel rojo pudiese suponer alguna repercusión a mayores, que finalmente no se confirmó. También Ames continúa en alerta máxima.

Sin embargo, la situación no mejora y ayer, por séptimo día consecutivo, empeoraron los datos sobre la pandemia en el área sanitaria. Por la tarde se confirmó una nueva muerte, la quinta de este mes ya, de un varón de 82 años, ingresado en el Clínico y con patologías previas.

El número de pacientes a tratamiento de covid-19 ascendió hasta 624, según los últimos datos facilitados por el Sergas, correspondientes a las 18.00 horas del lunes. Se detectaron en 24 horas 34 nuevos positivos en pruebas PCR, indica la Administración sanitaria. Se incrementaron asimismo las personas ingresadas en el Hospital Clínico por este problema de salud, hasta 40, cinco más en un día, y se mantienen 7 en la uci, que es la cifra más elevada durante la segunda ola de la pandemia. Las 584 personas restantes afectadas por la enfermedad del nuevo coronavirus se hallan a seguimiento en sus lugares de residencia habitual. Los datos refieren asimismo cómo en la última jornada se recuperaron 31 personas, que recibieron el alta, y suman así 3.606 curadas desde el inicio de la pandemia.

Además, se efectuaron 656 nuevas pruebas PCR el lunes, a pesar de ser festivo, y van acumuladas 86.839; y 18 serológicas, por lo que suman 73.931 desde que comenzaron a efectuarse para detectar esta dolencia. Estas pruebas pretenden identificar positivos lo antes posible para ofrecerles tratamiento y tratar de atajar así este mal; son especialmente relevantes para confirmar el covid-19 en los casos asintomáticos.

El IES Antonio Fraguas activó por primera vez su semáforo de covid en color rojo, al detectar el primer positivo entre su alumnado de segundo de ESO. Le habían realizado una PCR hace unos días. Once de sus colegas iniciaron un confinamiento durante 10 días. En los colegios de la ciudad hay varios casos de estudiantes y personal que no acuden, aún sin haber dado positivo, por estar a la espera de resultados de pruebas o por haber mantenido contacto con personas positivas. Hoy se conocerán nuevos datos de la situación.