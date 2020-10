La Feria de Antigüedades también se cae del calendario ferial de Santiago

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 14/10/2020 13:32 h

El sector de los eventos congresuales no levanta cabeza en Santiago. Al aplazamiento de reuniones de trabajo, jornadas y congresos se une ahora la suspensión de la Feria de Antigüedades de Santiago, que iba a celebrarse en el primer fin de semana de noviembre, en el Pazo de Congresos. No se celebrará y tampoco se puede precisar una fecha nueva. Sus organizadores optaron por cancelar la cita comercial ante la incertidumbre acerca del número de personas que podrán reunirse en el palacio de congresos. En la situación actual, en Santiago no pueden superarse las 60 personas en el interior del recinto, un número que ya consideraban muy justo para que la feria fuera rentable. Ante la previsión de que se endurezcan aún más las medidas, Belén Montero, gerente del Pazo de Congresos, apuntó que los organizadores descartan mantener la cita de noviembre. El hecho de que Ourense tenga fijado el límite en 30 personas, precipitó la cancelación, ya que el aforo quedaría casi completo con los vendedores.

Se da la circunstancia de que la Feria de Antigüedades, que se celebra todos los años en Santiago, tenía una fecha fija en enero, pero sus organizadores habían adelantado la cita para noviembre con la esperanza de evitar un posible agravamiento de la pandemia de cara al primer trimestre del próximo año. Sus cálculos fallaron, y ahora estudian la viabilidad de una cita en diciembre. Todo dependerá, según explicó la gerente, de los detalles de las restricciones que se conocerán en detalle cuando esta noche se publique el Doga. En cualquier caso, la cita de noviembre se cae del calendario del Pazo de Congresos de Santiago, ante la dificultad para organizar un evento sin casi margen de maniobra para mover a los anticuarios que se desplazan habitualmente a la capital gallega desde toda España; y de Portugal y otros países europeos.