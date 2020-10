Nova versión do clásico de Carroll, por Cachirulo

O festival Galicreques representará hoxe sete espectáculos en diferentes lugares da cidade: a carpa da Alameda, a praza do Toural, a praza de Praterías, a praza Roxa e o Teatro Principal. Neste último escenario, ás 17.00 horas, Títeres Cachirulo ofrecerá unha versión teatral do clásico de Lewis Carroll que leva por título Alicia no país de marabillas.