La peatonalización del Ensanche gana adeptos

0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago de Compostela 10/10/2020 23:51 h

La idea de peatonalizar las calles Xeneral Pardiñas y Alfredo Brañas partió de la asociación de comerciantes Santiago Centro y su presidente, Chema Fernández, ya asumía que iba a generar debate y también críticas. Y así es. La medida no deja indiferente a nadie en el Ensanche, aunque ahora son más los defensores que los detractores porque la experiencia acumulada avala el cierre al tráfico de vías urbanas. Hoy nadie imaginaría la zona monumental compostelana con coches pasando por ella, pero cuando se decidió hacerla peatonal hubo hasta manifestaciones en contra. Lo mismo ha sucedido en otras ciudades gallegas, con Pontevedra como ejemplo más paradigmático, donde las muchas reticencias iniciales han acabado acalladas por un incontestable éxito que ha cosechado importantes premios internacionales de urbanismo.

El covid trajo la peatonalización de numerosas calles en el Ensanche durante los fines de semana, medida que sigue vigente y que el Concello no se plantea levantar salvo en Santiago de Chile. Entre los comerciantes, sin embargo, hay unanimidad en rechazarla, porque consideran que no está sirviendo para nada. Sí hay muchos más satisfechos con el reciente anuncio de cerrar al tráfico de forma permanente durante el mes de diciembre Xeneral Pardiñas y Alfredo Brañas. «No vería bien que hicieran todo peatonal, porque eso iba a ser un desastre, pero sí esas dos calles y ver cómo resulta. Si va bien, pues podría dejarse», opina la propietaria de un negocio.

Aunque son menos que los que están a favor, el no a la peatonalización no es pequeño y en todos los casos por la misma razón: creen que si los clientes no pueden llegar en coche hasta sus negocios dejarán de ir. «A los comerciantes nos perjudica que no pasen coches. Si no pueden venir en coche, al final se irán al centro comercial, porque muchos clientes vienen, aparcan en carga y descarga un minuto e incluso me piden que les saque la mercancía y se la entrego sin que se bajen», advierte Beatriz, que tiene una tienda de ropa.

Los que defienden la peatonalización opinan justo lo contrario y aseguran que, al haber más gente en la calle, también se incrementarán las ventas. En diciembre se verá. Si la prueba es satisfactoria, quizás pronto los coches dejen de pasar por Xeneral Pardiñas y Alfredo Brañas.

Dulce Calvo, perfumería: «Es algo que ya se sabe que funciona»

La propietaria de la perfumería Dulce Calvo de Xeneral Pardiñas está a favor de que se peatonalice la calle y cree que hay que tener en cuenta los resultados que ya se conocen de acciones de este tipo en otras ciudades, como Pontevedra. «Más que la opinión que pueda tener cada uno, lo que vale es la experiencia y si hay precedentes en otras ciudades y en el propio Santiago que nos dicen que las peatonalizaciones están funcionando y que son buenas para el comercio, pues es lo que hay que tener en cuenta. Y más ahora con el coronavirus, que hace que sea muy importante poder pasear por la calle con distancia de otras personas y sin aglomeraciones», explica.

Nazaret, de Naturcoffee: «Nadie quiere pagar un párking»

Para esta trabajadora de la cafetería Naturcoffee, situada en Xeneral Pardiñas, la posible peatonalización de la calle no será positiva para los comercios y negocios «porque la que hay ahora los fines de semana ya no está funcionando para nada», asegura. Ella cree que si los clientes no pueden aparcar dejarán de ir a su establecimiento «porque nadie quiere tener que pagar un párking para tomarse un café, ahora mucha gente ya aprovecha las zonas de carga y descarga para dejar el coche un momento y hacer un recado, una compra rápida o tomar algo y eso es algo que no podrán seguir haciendo si la calle pasa a ser totalmente peatonal», añade.

Julio Garrido, de Golosinas Candy: «Mejor cuanta más gente pase por delante»

En la esquina entre Alfredo Brañas y República del Salvador está uno de los comercios con más solera del Ensanche compostelano: Golosinas Candy. Al frente del negocio está Julio Garrido, que no tiene ninguna duda de que la peatonalización de este calle y de Xeneral Pardiñas que se ensayará en diciembre sería bueno que se convirtiera en algo definitivo. «Cuanta más gente pase por delante de mi puerta, mejor, así que la peatonalización nos beneficiaría a todos los negocios. Cuando una calle es peatonal la gente camina de otra manera, más despacio, pasea y se le van más los ojos a los escaparates y eso hace que al final compren más», señala.

Pachi Arias, de Calzados Pachi: «Ahora la calle está algo desangelada»

Pachi Arias regenta la zapatería que lleva su nombre en Alfredo Brañas y es partidaria de la peatonalización porque considera que «indudablemente, va a ser bueno para las ventas porque van a aumentar seguro», aunque puntualiza que también será necesario que haya ayudas para que los clientes puedan aparcar y usar los párkings «porque son carísimos y eso echa para atrás y al final todos nos movemos en coche y si no tienen facilidades para venir al Ensanche en coche acabarán yendo a otro lado», explica. También cree que sería bueno para una calle que «ahora está algo desangelada, fría y con poca luz» y pide que se prevean zonas de carga y descarga.