Aquí nació la empanada gallega «sin gluten»

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago 10/10/2020 05:00 h

Hace 80 años, abrían en Compostela una panadería Manuel del Río Pulleiro y su esposa Manuela López Mariño llamada MR del Río. Ella hacía el fermento y despachaba. Hoy está su nieto Miguel al frente del negocio familiar, donde «no queda ya nada de lo que era», explica, solo un horno de piedra antiguo que conservan como recuerdo tras la obra de ampliación llevada a cabo. El exalumno de la escuela de hostelería de Lamas de Abade volvió a su ciudad en el 2002, a sus 28, para hacerse cargo del obrador. «Mi madre me convenció», relata. Y cuatro años más tarde tuvo una idea que cambió el rumbo de la empresa. Cuenta que surgió oyendo un programa de radio, en el que una asociación de celíacos lamentaba que nadie lanzase al mercado productos sin gluten. De hecho, solo había cinco fabricantes a nivel nacional en España. «Empecé a investigar. Todo el mundo me decía que no me metiese en eso y tardé casi dos años en sacar la formulación del pan», recuerda Miguel Rey del Río. Así se convirtió en la primera panadería sin gluten de Galicia y su línea de productos gluten free fue creciendo. Empezaron a ofrecer cinco productos: la baguete, magdalenas, bollos, mini bocatas y empanadas. Hoy trabajan cerca de 30, desde brazo de gitano; hasta churros y roscón de Reyes en temporada. Elaboran cerca de 30 productos y el 75 % de ellos se distribuyen más allá de la frontera autonómica. La mayor parte a Barcelona, Valencia, Murcia, Asturias y Andalucía.

¿Sus clientes? Desde herboristerías y tiendas de dietética hasta grandes cadenas comerciales o hospitales, como el Clínico y el Provincial. Lo que más triunfa, además del pan, son las tartas de selva negra y de San Marcos, así como su bollería, especialmente el cruasán y la napolitana. Todo se hornea, empaqueta y congela en la nave del Cruceiro da Coruña; listo para consumir. Si de algo se siente orgulloso el empresario es «de la calidad del producto y de que no se note la diferencia de sabor frente a la repostería con gluten». Señala que, a pesar de que los casos de celiaquía están aumentando un 30 % cada año (y con ella los fabricantes de productos sin gluten), «aún ahora cuesta a veces encontrar ciertos ingredientes como la harina integral ecológica sin gluten. ¡Cuando empezamos, ya ni te cuento!». Él echa en falta que las empresas gallegas apuesten por el producto local, especialmente por el que no se arriesga a fabricar producto con gluten para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Raíña Lupa de Brión

Patri, Eric, Gobolino, Mar, Xiana, Paula, Lu, Evi, Marta, Cris, Luisa y Laura. Ellos son los autores del mural con el que se despidió este año el DelasFest en Brión. Formaron parte del «interxeracional e apaixonado grupo» que participó en el taller de introducción al muralismo, retrasado a causa de la lluvia y celebrado este fin de semana, explica la organización del festival feminista de arte urbano y contextual impulsado por 7H Cooperativa Cultural. La obra con la que dejan su primera huella en el concello brionés plasma «a lendaria ollada da Raíña Lupa á espreita de novos horizontes», destacan, aprovechando dos fachadas contiguas en el entorno del instituto para representar a la mujer poderosa conocida como la Reina Loba.

El Abrasador desembarca en Galeras

Abrasador ha inaugurado su primer restaurante en Santiago. Tras cerrar A Casa da Corredoira en Padrón, el grupo con presencia nacional abría el jueves las puertas del Abrasador Gaia Taberna Medieval, en Galeras, donde estaba antes A Marela. La chef Almudena López, quien lleva varios años trabajando con la marca, estará al frente de este nuevo templo para carnívoros y amantes de la brasa como gerente y propietaria. Ella misma elaboró la carta, con la ayuda del cocinero asesor del grupo Carlos Torres. Entre sus propuestas, el tataki de ternera añoja, el entrecot ibérico o la orza de ternera con alioli de pistacho.