El sector del ocio nocturno se moviliza en Santiago ante su precaria situación

La Voz de Galicia Claudia Souto

Santiago / La Voz 08/10/2020 18:53 h

El sector de la hostelería, y en concreto el del ocio nocturno, se encuentra en una situación límite en toda Galicia. La Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Santiago y la Asociación Hostalaría Compostela, se unieron en la mañana de este jueves mañana a la convocatoria realizada a nivel estatal para manifestarse por sus derechos. Se trata de una protesta histórica para Santiago, no se recuerda otro evento de esta índole en la ciudad con el sector hostelero movilizándose en la calle.

Los hosteleros se manifestaron en una caravana de coches y motos adornados con lazos negros y carteles en los que se leían las siglas «DEP». Partieron desde la explanada del estadio de San Lázaro y llegaron a las puertas de la Xunta entre pitidos, bocinazos y gritos. La marcha recorrió las inmediaciones del edificio administrativo, paralizando el tráfico durante 20 minutos. Al terminar, se asentaron frente a la puerta principal entre pancartas de «Salvemos la hostelería», «Xa basta!» o «Non á criminalización da restauración». En ese momento, Sergio Fernández, el portavoz del colectivo, dijo unas palabras enfatizando lo que pretendían con este movimiento. Reclaman explicaciones por el cierre de establecimientos, que consideran que fue sin causa justificada. Lucía Vázquez, presidenta de la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas, relata como tras dos meses sin ocio nocturno «a pandemia non se controla e os datos non melloran. Es evidente que as medidas non funcionan e atopámonos con máis botellóns ou con máis festas ilegais. Estas cousas non se darían na hostalería. Habería un ocio controlado e coas medidas hixienicosanitarias pertinentes».

El sector exige diálogo directo con la Xunta y la inmediata suspensión del decreto del 15 de agosto que no les permite trabajar. En caso de que no fuera posible por la situación sanitaria, piden unas ayudas concretas que les faciliten mantener una viabilidad económica. Para Sergio Fernández, la mejor ayuda que les pueden dar es dejarles trabajar: «Si nos dejan volver no hace falta que nos subvencione nadie, nosotros somos quienes con nuestro trabajo y esfuerzo nos autosubvencionamos. Lo hicimos toda la vida, hemos pasado por muchas crisis y somos un sector siempre en reconversión».