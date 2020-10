Carlota, con síndrome de Down, lista para el mundo laboral y para conquistar a la cámara

0

09/10/2020

Ella es un claro ejemplo de que las personas con síndrome de Down son muy capaces, en contra de ciertos prejuicios que todavía siguen existiendo. Carlota Rodríguez López vive en Santiago y no solo está lista para el mundo laboral, también para conquistar a la cámara. De carácter aventurero y dicharachero, trabaja informatizando datos en una empresa de soluciones tecnológicas, Emetel, firma que fue reconocida este año en los Premios Down Compostela por su apuesta en favor de la integración. Cuando una plataforma de contenidos sobre el Camino de Santiago se puso en contacto con la fundación santiaguesa en busca de una protagonista para su web serie, Carlota se apuntó sin dudarlo ni un segundo y pidió unos días libres en el trabajo para poner a prueba sus dotes como actriz.

El papel del episodio que cierra la primera temporada de Hasta la vista consistía en interpretar a una joven con síndrome de Down que peregrina en solitario. Casualidades de la vida, a Carlota le encanta bailar, ir al cine, la música... pero, sobre todo, viajar. «Para el rodaje no tuvo que hacer el Camino, pero ella estaría en condiciones de hacerlo, y no suele ser habitual», destaca Juan Martínez, presidente de Down Compostela. «A pesar del dolor de pies, ha sido una experiencia increíble», aseguraba a su llegada la plaza del Obradoiro la intérprete de la web serie dirigida por Alexandre Cancelo, un proyecto que apuesta por una mirada global para mostrar las diferentes rutas jacobeas.

El Desarme, en Santiago

Garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche. El tan pacífico como delicioso menú del Desarme, epicentro de la fiesta que se celebra en Oviedo invariablemente cada 19 de octubre, fue servido ayer en Santiago, en el Hotel OCA Puerta del Camino, para estrechar la tradicional amistad gallego-asturiana y promocionar la fiesta gastronómica en Galicia. Pacífico menú, porque su origen y el de la fiesta, que en la actualidad busca alcanzar el rango de Interés Turístico Nacional, remite a la celebración de la paz y el desarme tras las guerras carlistas del siglo XIX, con convite también a los prisioneros, como reseñó el cofrade mayor del Desarme, Miguel Ángel de Dios. De ahí el lema «fusil por garbanzos». Contienda que, como recordó el alcalde Sánchez Bugallo en un preciso apunte histórico, puso en bandos diferentes a ambas ciudades: Oviedo liberal, Santiago carlista (el perdedor). Historia aparte, el acto gastronómico sirvió para señalar objetivos comunes en la colaboración entre Galicia y el Principado, con el Camino de Santiago como baza para el año santo 2021, como subrayaron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de Hostelería y Turismo de Asturias, José Luis Álvarez Almeida. El concejal de Turismo de Oviedo, Javier García, recordó que Santiago y Oviedo son ciudades hermanadas desde 1993.

Premio ECTN

Un proyecto para crear una red de cafés históricos de la Península está entre los finalistas al premio europeo de turismo cultural ECTN, cuyo fallo se dará a conocer el jueves 22 en Rijeka (Croacia). Un historiador y periodista de la comarca, Fernando Franjo, dirige la propuesta candidata al galardón, presentada junto con la Asociación de cafés com Historia de Portugal, con el empresario e investigador Vitor Marques a la cabeza. Compiten en la categoría de temática turística transnacional y rutas culturales. Entre las propuestas que contempla su proyecto está crear una ruta de cafés siguiendo el Camino de Santiago y parte de las bases sentadas por Franjo en el libro Cincuenta Cafés Históricos de España y Portugal.