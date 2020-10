Este médico combate con agujas desde la obesidad a la anorexia

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago 06/10/2020 05:00 h

En su consulta trata multitud de dolencias. Contracturas, migrañas, depresiones, adicciones como el tabaquismo... Mario Fernández González nació en Santiago, se crio en el barrio de San Lourenzo y estudió Medicina en la USC. Pero, al acabar la carrera, la acupuntura se cruzó «por casualidad» en su camino, dice. Ahora combate con agujas todo tipo de problemas, incluidos los alimenticios, que son su especialidad, desde la obesidad a la anorexia. Su carrera iba dirigida hacia el campo de la nutrición (al uso), hasta que siguiendo el ejemplo de un colega realizó un curso en la Escuela Cemetc, un centro de enseñanza tradicional de medicina china donde acabó siendo profesor. «Esto te envicia un poquito, porque ves que funciona», afirma. De hecho, lleva ya ejerciendo como acupuntor 27 años en su ciudad. «Cuando empecé éramos una especie de brujas que hacíamos cosas raras», comenta sonriendo, al tiempo que incide en que «la acupuntura es una ciencia y tiene bastante éxito». «La medicina occidental parte de la química, mientras que la oriental va a un paso previo, a la energía. Hay unas vías energéticas en el cuerpo de los seres vivos, que son como vías de tren, con sus estaciones, que serían los puntos de acupuntura. Existen más de 1.000 y es lo que yo manipulo con mis agujas, que ni quitan ni dan energía, sino que sirven para reequilibrarla», continúa. En su consulta, repara, «viene mucha gente rebotada de sus médicos de cabecera, por desesperación al no conseguir el resultado deseado, y por el boca a boca. El defecto de la medicina tradicional es que los tratamientos son sintomáticos y no van al origen. En el caso de la obesidad, por ejemplo, a los cinco años hay un 96 % de fracaso, porque no trata la causa... eso no es rentable», lamenta. «En el cuerpo nunca pasa nada porque sí. Hay que saber leerlo. Si uno tiene baja energía de bazo te pide cosas dulces. No es una casualidad que a uno le dé por comer de repente mucho azúcar. Y, si está baja la energía de riñón, querrás más de salado. Al margen de eso, se puede reforzar la voluntad en acupuntura o aliviar la ansiedad, en función de cada caso; al igual que se puede aumentar el hambre. Lo más difícil es hacer un diagnóstico, al que se llega preguntando, mirando y palpando», indica el doctor, quien se respalda también en sus conocimientos médicos. Apunta que un 60 % de los problemas que le llegan son emocionales y «la mitad de gente viene por cuestiones emocionales, muchas veces por estrés. La ventaja es que esto que no pierdes nada: o te soluciona el problema o no te hace daño. Es decir, no tiene efectos secundarios, es totalmente inocuo, salvo para el bolsillo», sostiene.

Premian a Numax

Numax ha sido reconocida «por algo que nos gusta moito facer: coidar a nosa lingua e traballar con profesionais da tradución que melloran o noso traballo diario», destacan desde la cooperativa cultural santiaguesa tras recibir el tercer Premio Xela Arias. El jurado distinguió su apuesta por el gallego, «procurando usalo coma lingua de divulgación do audiovisual». «Supón unha iniciativa e un esforzo verdadeiramente meritorios», añaden, al tiempo que destacó la visibilidad que dan a los traductores Ramiro Ledo y su equipo.

Despuntando en ciencias

Tenía que llegar un virus y poner en jaque a medio planeta para poner en su justo valor la ciencia y la investigación. Al margen de la carrera detrás de la famosa vacuna para el covid, el propio gremio reivindica el trabajo bien hecho en otros campos. Así, por segundo año, la Real Academia Galega de Ciencias ha concedido las Medallas de Investigación, que serán entregadas el jueves en Fonseca. Entre la lista de premiados, varias se quedan en Santiago. Es el caso de la otorgada a Carlos Salgado, director del Instituto Galego de Altas Enerxías de la USC; a José Manuel Sabucedo, catedrático de Psicoloxía Social en la USC, además de coordinador del grupo de Comportamento Social e Psicometría Aplicada y miembro del instituto Cretus. Además, aunque catedrático en la Uvigo, un compostelano como Jesús Simal-Gándara y exalumno de Farmacia, donde dejó huella con el premio extraordinario de la licenciatura a nivel nacional a sus 24 años, recibirá la medalla en la sección de Química y Xeoloxía.