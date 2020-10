Canción de amor a O Dezaseis

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago 02/10/2020 05:00 h

O Dezaseis es mucho más que un restaurante o simple bar de tapas. Bajando sus escaleras de piedra centenaria, muchos han encontrado un segundo hogar al abrigo de una parra interior, junto a la gran familia formada alrededor de la antigua caballeriza. El negocio de San Pedro está de aniversario y una de sus hijas adoptivas ha querido hacerle un regalo muy especial, ya que no era posible organizar por el covid la gran celebración que soñaban. La cantante Uxía le ha dedicado una canción.

«Compúxena como agradecemento ao Deza, conmemorando os seus 25 anos. Sérgio Tannus gravou con mestría guitarra e cavaquinho, e Guadi Galego alentou e colaborou co seu xeito único de dicir e cantar. Foi un acto de amor a esa casa que seguro que sentiredes tamén como a vosa», publicaba en redes sociales la autora, quien contó con la complicidad de Zalo Abal para reunir al alma máter de este emblema de la hostelería local, Suso Coba, junto al resto de los socios y trabajadores para una sorpresa en petit comité.

«Fixémolo dende a pura clandestinidade. O único que o sabía era Zalo, que ademais remexeu nos albumes para seleccionar imaxes antigas, coas que fixo un vídeo precioso Karlos Abal». Cuenta Uxía que ella fue a cenar ese día, como otro cualquiera, y aguantó hasta que terminó el servicio de comidas para presentar el montaje audiovisual. «Choraron as pedras do Deza e Suso tamén se emocionou coas lembranzas de tantos encontros, alegrías, amizade, fatigas... El chorou como unha madalena, porque había moitas presenzas pero tamén moitas ausencias. E eu tamén chorei, recordando os bos tempos, nun momento complicado coma este», relata la artista mientras recuerda con cariño el barrio de San Pedro, donde vivió hace años, «enfronte mesmo do Dezaseis, e era como a extensión da miña casa. Ás veces parece que nas cidades cada un vai ao seu, pero logo atopas lugares que che dan ese calor e acubillo. É un espazo con alma, sen contar que sempre foi un pouco mecenas para a xente da música». Uxía consideraba un acto de justicia contar con Guadi, amiga «intimísima» del carismático hostelero de Portas, al que sus seareiros le han dedicado hasta una página en Facebook con sus frases más célebres. Alguna se incluye en la canción, que menciona también «sus platos estrella»: De primeiro unha cunca de caldo e unha aperta de Suso / De segundo, polbo á feira para quen o queira... El vídeo tiene más de 2.000 visualizaciones en YouTube. Recuerda Uxía que esta no es la primera dedicatoria musical al restaurante compostelano: «Xa Joãu Afonso incluíu nun disco unha canción que fala de escribir letras nas súas servilletas». En todo caso, estas notas han puesto un poco de color al mes de septiembre y desde O Dezaseis reconocen que Uxía y Guadi forman «parte indispensable» de su historia. Lo suyo es un amor correspondido.

Arelas en Santiago

Arelas ya está un poco más cerca las familias de menores transexuales del área compostelana. La asociación, con sede en Lugo, tiene desde ayer un espacio donde atenderlas de forma presencial en la antigua estación de Cornes, en un local cedido por el Concello, para informar desde él sobre cuestiones relacionadas con la transexualidad infantil y juvenil. Isabel Noya, secretaria de Arelas, se ocupará de hacerlo los jueves, de cinco a siete de la tarde. Ella sabe, como madre y por experiencia propia, que «ter contacto persoal é ao comezo moi importante. A min pasoume. O teléfono e o WhatsApp son un tanto fríos para certos temas».

Su labor consistirá en acompañar a lo largo del proceso y «asesorar nos distintos ámbitos, dende a posta en marcha do protocolo escolar ata os trámites no rexistro civil, como o cambio de nome e sexo». Explica que, si los menores no cuentan con el apoyo de su familia, la situación se complica y recuerda que en el confinamiento se puso en marcha un canal en Facebook (Libres na casa) para apoyar a jóvenes encerrados en casas en las que los repudiaban y funcionan actualmente grupos de apoyo.

Premio al aire limpio

Compostela ya puede presumir de tener el Premio Aire Limpo. Fue entregado por Juan Carlos García, en representación de la Plataforma X Aire Limpo, que reconoce así a la ciudad con menos de 100.000 habitantes más comprometida con la calidad del aire. Aunque se conoció en junio el fallo, no fue hasta ayer el acto de entrega del galardón. A él asistieron el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, la concejala Mila Castro y otros representantes de la corporación municipal, así como el técnico responsable del proyecto Trafair (puesto en marcha por el gobierno anterior), Ramón Rodríguez. Entre todos plantaron un ejemplar de davidia en la Alameda.