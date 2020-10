Apoyo presencial para las familias de menores transexuales del área de Compostela

0

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago 02/10/2020 05:00 h

Arelas ya está un poco más cerca las familias de menores transexuales del área compostelana. La asociación, con sede en Lugo, tiene desde ayer un espacio donde atenderlas de forma presencial en la antigua estación de Cornes, en un local cedido por el Concello, para informar desde él sobre cuestiones relacionadas con la transexualidad infantil y juvenil. Isabel Noya, secretaria de Arelas, se ocupará de hacerlo los jueves, de cinco a siete de la tarde. Ella sabe, como madre y por experiencia propia, que «ter contacto persoal é ao comezo moi importante. A min pasoume. O teléfono e o WhatsApp son un tanto fríos para certos temas».

Su labor consistirá en acompañar a lo largo del proceso y «asesorar nos distintos ámbitos, dende a posta en marcha do protocolo escolar ata os trámites no rexistro civil, como o cambio de nome e sexo». Explica que, si los menores no cuentan con el apoyo de su familia, la situación se complica y recuerda que en el confinamiento se puso en marcha un canal en Facebook (Libres na casa) para apoyar a jóvenes encerrados en casas en las que los repudiaban y funcionan actualmente grupos de apoyo.