El mejor bacalao de España se come en el Solleiros y lo cocina Ana Portals

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 30/09/2020 05:00 h

Uno de los alimentos más arriesgados en la cocina es, sin duda, el bacalao. Conseguir el punto exacto de sal es quizás la parte más delicada de todas las recetas, y lograr que el comensal responda satisfactoriamente cuando prueba el resultado hace contener el aliento a más de un chef. La compostelana Ana Portals Caamaño, del restaurante Solleiros, situado en Mazarelos, contuvo la respiración cuando se dieron a conocer los resultados del concurso en el que se elegía el mejor bacalao de España, en el que participaron 230 restauradores de todo el país. Ahí es nada. La cita, promovida por la Diputación y Bacalao El Barquero de Asturias, fue en Zamora, y Ana salió victoriosa alzándose con el título del mejor bacalao, en la categoría tradicional. Para su propuesta, Ana se inspiró en la tradicional cocina portuguesa, y adaptó el bacalao a la brasa a su hacer personal. «É unha versión do bacalao portugués, pero con algúns matices. Leva polvo de broa, migas de millo», explica. No descubriremos los detalles, porque lo mejor será probarlo, pero el resultado deja una textura suave y delicada. La intención de la cocinera es incorporar el plato premiado a su carta de otoño, en la que desaparecerán las propuestas más frescas para incorporar «setas, caza, e os guisos». A Ana Portals, por ahora, la suerte le sonríe, y confía en su esfuerzo personal y en el trabajo diario para sacar adelante su restaurante, abierto solo unos días antes del inicio del confinamiento en marzo. «¿Como levei eses momentos?, con paz e amor. Moita paciencia e moita máis ilusión; e o apoio da xente que me rodea». Ana Portals pensó en la gente de Santiago cuando puso en marcha su restaurante, y por ellos entra cada día en su cocina dispuesta a preparar «os pratos de sempre, os guisos, que non se atopan habitualmente nas cartas», pero también otros platos con los que ha conseguido hacerse un hueco en el complicado mundo de la gastronomía compostelana. La llegada a la cocina de Ana fue una sorpresa casi también para ella. Estudió en el IES Lamas de Abade, y tras pasar por Casa Marcelo, trabajó con su hermano Borja en La Curtiduría. Este año inició su aventura en solitario «con moita ilusión». No se plantea dejar Santiago, porque «prefiro estar na casa. Coa miña xente». Algo que le agradecemos todos, y que engrandece a la gastronomía compostelana. Desde aquí le deseamos que siga cosechando premios con su cocina.

Retomar el Camino

La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la USC reanudó el Camino de Invierno en Monforte de Lemos. Felipe Rivero de Aguilar Sobrino se incorporó al grupo y debutó sellando en la cafetería Majmel, acrónimo de los promotores del negocio, en compañía de 20 personas que lo recibieron con suma hospitalidad. Habitual del grupo de senderismo de Deportes de la USC, Felipe comió en Torre Vilariño (O Saviñao) con Germán Diz, Carmen Casal y Mercedes Mosteiro. El novato se integró en el grupo de Alumni con ánimo de llegar a Compostela cuando Dios quiera. Y tras la ricas viandas caseras, una visita al Ecomuseo Pazo de Arxeriz ?propiedad de un primo de Celia Yebra, miembro del grupo? completó la gozosa jornada.

Campeona de Ordes

La deportista ordense Lara López, única participante del Club Salvamento Sada en el VIII Open Internacional celebrado en la piscina olímpica de Castellón, volvió a dejar en lo más alto el pabellón de Ordes. Estaba prevista la asistencia de Noel Quiroga, del mismo club, que finalmente no pudo competir. Lara logró sendas medallas de oro en 100 metros de remolque maniquí con aletas absoluta agrupada femenina y en 100 metros remolque maniquí con aletas junior femenina; además se hizo con la medalla de plata en 100 metros de la categoría de socorrista absoluta agrupada femenina. Este evento deportivo, que normalmente también es campeonato de España, estaba previsto para el mes de mayo, pero el covid una vez más obligó a posponerlo, y se disputó este pasado fin de semana. En el certamen compitieron deportistas españoles y una nutrida representación de atletas de Portugal.