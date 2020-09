Julio Garrido: «Muchos padres se ilusionan al ver que Candy no cambió»

0

Tiene un memoria envidiable, con la que es capaz de enumerar las golosinas que han endulzado la vida a varias generaciones de compostelanos, y un empuje a prueba de crisis. «Nací el 1 de mayo de 1930. Mi madre me condenó a ser devoto del trabajo», reconoce con sorna a sus 90 años Julio Garrido, el fundador de Candy, la emblemática tienda de chuches de República del Salvador que con su característico color naranja y su idónea ubicación, en pleno Ensanche, cumplirá el próximo año cuatro décadas. El longevo emprendedor revive el origen de una firma en la que sigue al frente, aunque sin estar de cara al público. «Yo sé comprar, ellas saben vender», apunta en referencia a Mercedes y a Olaya, dos de las dependientas que crecieron en el local. «Muchos aún recuerdan a mi mujer, ya fallecida, que estuvo aquí toda la vida», acentúa con cariño.

Junto a ella, y con la meta de establecerse en la localidad en la que sus tres hijos estudiarían la carrera, no dudó en abandonar su Ourense natal y en comprar el local de la céntrica esquina en donde en 1970 arrancó un primer negocio, una lavandería. «Lava-Expres nació con la idea de autoservicio. Aún recuerdo a los universitarios, que en esos años no se iban a casa los fines de semana, y a los militares del cuartel que había donde está ahora el Parlamento y que lavaban hasta las dos de la madrugada», rememora con nostalgia sobre una firma que poco después ampliaría espacio en la calle Romero Donallo.

Su espíritu iniciador no cesó ahí. En 1981 abrió Candy junto a la lavandería original. «Un familiar había puesto una tienda similar en Madrid. Pensé que aquí no había nada parecido. Su nombre, golosina en inglés, lo propuso un amigo, y me gustó», defiende convencido sobre un pionero local que rápidamente ganó fama con frescas gominolas y lo último del mercado. «En esos años muchos nos pedían que los paquetes llevasen la etiqueta de Candy, que representa a una cesta con chuches, para que se supiese que eran de aquí», enfatiza agradecido a unos apegados clientes que resistieron el paso del tiempo. «Para los que hoy en día son padres la tienda supone el recuerdo de su infancia. Los que en los 80 venían como niños traen ahora a sus hijos. No dejan de preguntarnos por productos clásicos como los Peta Zetas, que aún vendemos mucho, los caramelos de cuba-libre o los chimos, esos caramelos con agujero que ya no hay», detalla sin dudar. Señala a los palos de regaliz y con orgullo subraya que «este es uno de los pocos sitios donde aún se pueden localizar».

El dueño no niega que el buen emplazamiento y su amplio horario -aún cierra a las 22.00 horas y, salvo en los meses de verano, abre los domingos-, también ayudó. «Este era el centro de ocio de la zona. Cerca estaba la discoteca Liberty. Muchos adolescentes salían de la sesión de tarde y venían aquí», recuerda. Ya sobre los más pequeños, de los que no olvida sus caras ante el vistoso escaparate -«es un negocio agradecido, gustoso de tener, al ver cómo salen tan contentos»-, rescata una de las vivencias que acercaron aún más la tienda al público. «Durante la cabalgata de Reyes y el desfile de martes de Carnaval tirábamos caramelos desde la tarima que hay encima del local. La gente, que lo sabía, venía, llenaba la calle y ponía el paraguas al revés», recuerda divertido. «Ante las protestas de algunos por los golpes, después ya los dimos en la caja», añade riendo.

Con un gesto más serio se refiere al complicado momento actual en el que, más allá de la pandemia, la dura competencia restó seguidores e, incluso, y también ligado al declive de Área Central, le obligó a cerrar hace menos de un año la segunda tienda que abrió en 1995 en ese centro, con gran éxito inicial. «Antes, en un día bueno vendíamos más de 300 bolsas de chuches. Las hacíamos de cinco en cinco», puntualiza Mercedes sobre unas cifras ahora difíciles de alcanzar, a pesar de la fiel clientela. «Los que más compran son vecinos y trabajadores de la zona. Adultos que, sobre todo, vienen a por caramelos sin azúcar», sostiene.

Sobre el futuro, el dueño de la fotografiada tienda se muestra confiado. «Veo a un familiar animado a hacerse cargo», desliza. Con emoción incide en un motivo más para seguir. «Me decían que modificase la decoración, y no quise. La imagen, acreditada, llamó la atención. Ver cómo muchos padres, que no vienen habitualmente, se ilusionan al ver que Candy no cambió, demuestra que algo hemos hecho bien», concluye sin dejar de sonreír.