Del diseño de cocinas industriales al paro y de ahí a abrirse paso en las páginas web

La Voz de Galicia

Santiago 24/09/2020

De un día para otro la vida puede dar un vuelco total que te obliga a enfrentarte a empezar de cero cuando, en principio, todo parecía controlado y atado. Así se sintió Cristian Casas Ríos hace unos siete años, cuando trabajaba en el diseño de cocinas industriales y de hostelería. La del Hospital Clínico de Santiago, por ejemplo, lleva su firma y la de la empresa en la que trabajaba entonces. En hoteles de A Coruña también siguen gozando de las instalaciones que dibujó sobre el papel, y en otros establecimientos de hostelería de Santiago aún lo recuerdan. Hasta que los impagos, especialmente en el sector de la construcción, se llevaron por delante muchas empresas, entre ellas la firma para que la que trabajaba Cristian. Fue uno de los damnificados de la crisis económica del 2008, pero no se dejó vencer. El paro no era para este compostelano, que optó por dar un giro total a su profesión y vio en el diseño de las páginas web su futuro laboral. Así, creó la empresa territorioweb.es y empezó a trabajar. «En aquel entonces, las webs eran bastante malas. Mucha foto y música, poco más», recuerda Cristian. «Había información en Internet y fui aprendiendo solo. En los inicios, las páginas web eran diseñadas por los programadores, porque lo que se buscaba era que funcionaran; pero eran horribles», insiste. Tras una etapa en la que las webs quedaron solo en manos de diseñadores, Cristian explica que «ahora hay una unión de ambos, y el cambio es evidente. Todavía hay empresarios que ven la web como algo secundario, pero la realidad es que las formas de actuar de las nuevas generaciones, y también de otros colectivos, sufrió un cambio. El que no está en Internet, no existe». Cristian considera que las empresas pequeñas, medianas y grandes tienen que «ver el márketing como una inversión y no como un gasto». El confinamiento ayudó a entender ese concepto, y las empresas comenzaron a darse cuenta de que sus webs podían convertirse en una tabla de salvación y la mejor forma de vender. «Cuando buscas un abogado, recurres a Internet y te inclinas por el que tiene algo más atractivo. Lo mismo pasa si buscas cualquier otra cosa. La imagen es fundamental, y lo habitual es descartar las que no son agradables ni cómodas en la búsqueda», advierte este empresario autodidacta.

Torneo de Golf Cenor

Uno de los torneos de golf, celebrado en el Aeroclub de Santiago, con más participantes es el Cenor Philips Camino de Santiago, que se disputó el pasado fin de semana. En esta edición, se contó con el patrocino de Einsa Sourcing y Philips. La primera pareja clasificada en la primera categoría fue José Antonio Rivero Rodríguez y Pablo Rivero Quintáns. Los primeros clasificados de la segunda categoría: Pedro Pita Ponte y Alejandro Tuñas Nieto. Con el título como segunda pareja clasificada de la primera categoría se quedaron: Kim Myeongsu y Choi Chons Seo Young. Victoria Martínez de la Lama-Nogueira y Aurea Sánchez Puente son las segundas clasificadas de la segunda categoría. Dolores Batalla Rodríguez y Juana María Fontenla Rodiles han sido la mejor pareja de Damas. El lado solidario del torneo fue la recaudación en el hoyo solidario Cenor, que supondrá la entrega de 1.140 euros a la residencia Paz y bien. Carlos García Andina fue el ganador de la televisión sorteada entre los participantes en el hoyo solidario.

Memoria de una década

Hasta el 16 de octubre puede visitarse en el edificio de la Biblioteca e Arquivo de Galicia, en el Gaiás, Memoria dunha década, la muestra impulsada por la Xunta que hace un recorrido por el trabajo del Arquivo de Galicia con motivo de los diez años de su creación. La exposición fue visitada ayer por el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.