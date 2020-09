De la necesidad de conciliar nació la empresa de servicios de gestión de obras

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 23/09/2020 05:00 h

Dar el paso de dejar el confort de un trabajo estable y sin más preocupación que cumplir con las obligaciones laborales no es fácil, pero en ocasiones la vida te obliga a cambiar a la fuerza. «Hasta entonces siempre fui asalariados», comenta Santiago Carballo, aparejador de profesión, pero «era indispensable el cambio». Antes de convertirse en empresario, ejerció como jefe de obra y de proyectos en empresas vinculadas al sector de la construcción, pero un revés en su vida familiar le obligó a buscar una salida laboral que le permitiera conciliar. En 2017 pasó a convertirse en autónomo, y en 2018 fundó Consmaga junto a su socio Juan Cayuela, también aparejador. Su empresa se enmarca dentro del sector de los servicios externos, y se centra en la gestión de grandes proyectos. «Las empresas externalizan todo el control del proyecto porque el coste de los técnicos en plantilla es muy elevado. Nosotros disponemos de un amplio equipo de técnicos que se encarga de todo el control, con total discreción porque estamos tratando datos sensibles y confidenciales». La empresa no dejó de creer desde su constitución, y actualmente tiene una plantilla de 13 personas más los dos socios. «Todo el personal es técnico. El 80 % de los recursos de la empresa son nóminas, pero las empresas para las que trabajamos no podrían disponer de estos expertos para controlar sus proyectos». En los tres primeros años de vida se han abierto paso en las provincias de A Coruña y Pontevedra, y «tuvimos algunas incursiones en el País Vasco y Andalucía, y en Madrid de forma puntual», explica Santiago. Aunque la empresa tiene su sede en el municipio de Rois, las oficinas están ubicadas en el vivero de la Cámara de Comercio, en el polígono de Costa Vella. «Al principio resultó fundamental para arrancar, porque nos ofrecen unos servicios que no sería fácil tenerlos sin estar allí. La red de contactos y de servicios a un coste accesible es una de las ayudas más importantes para poder crecer, que tenemos las personas que estamos aquí». En sus inicios aprovecharon el servicio de empresa virtual, pero en la actualidad «estamos en la oficina física. La ayuda prestada es básica para continuar en la línea de consolidar la empresa». Santiago y Juan dieron un paso difícil pero firme, y todo apunta a que en el futuro comprobarán que fue un paso acertado. Mucha suerte.

Toca ser feliz

«A este ritmo, la cola del psiquiatra va a ser más larga que la de los hospitales», y por eso es «más importante que nunca adoptar actitudes positivas ante la vida y ante las adversidades», reflexiona Curro Cañete como presentación de su libro Ahora te toca ser feliz, que presentó ayer en la Casa del Libro. Con su publicación quiere transmitir «optimismo a raudales, que tanta falta nos hace. Pese a todo lo que estamos viviendo, hay que seguir adelante, seguir creyendo en nuestros sueños y querer ser felices. Cañete cuenta su propia experiencia en el libro, con el fin de «ayudar a los demás para superar los momentos difíciles y alcanzar la felicidad».

Debut literario

A los pies de la iglesia del Pilar, en el paseo central de La Alameda, se presentará este viernes, el primer libro de Isabel Méndez Naya, en el que aborda temas de actualidad vinculados al ser humano, la vida y la sociedad. Para Coral de voces e soños, Isabel se apoya en entrevistas hechas a 35 personas. «Amigos e amigas que estiveron na miña vida e que sempre camiñaron á miña beira». En la presentación, la autora estará acompañada del novelista compostelano Ignacio Vidal Portabales; el secretario xeral de Política Lingüística Valentín García, y se prevé la asistencia del alcalde, Xosé Sánchez Bugallo.