Feijoo y Bugallo asumen que hay que reformular el Xacobeo por el efecto covid

La Voz de Galicia rosa martínez

la voz 22/09/2020 17:45 h

El presidente de la Xunta y el alcalde de Santiago coincidieron hoy en la necesidad de reformular el Xacobeo del 2021 ante los efectos de la pandemia y solicitarán que se prorrogue hasta julio del 2022. Ese es uno de los asuntos que los ocupó esta mañana, en la primera reunión que Alberto Núñez Feijoo mantiene con los alcaldes de las grandes ciudades tras la conformación de su nuevo gobierno.

Que haya reformulación no significa que no haya año santo, afirmó el presidente a la salida de un encuentro de dos horas, pero sí implica la reconducción de la programación a las limitaciones propias de la era covid. No podrá haber acontecimientos de grandes aglomeraciones, pero habrá programación adaptada a las circunstancias, dijo Feijoo, quien también comprometió el respaldo de la Xunta al plan de sostenibilidad turística que el Ayuntamiento formuló hace días y que implica la participación financiera de la Xunta. El plan opta a una convocatoria estatal y su aprobación, previa tramitación por parte de la Comunidad Autónoma, obligará a las tres Administraciones (central, autonómica y local) a asumir su coste a partes iguales. Proyectado en tres años, el plan supone inversiones por cuatro millones de euros.

Aunque las circunstancias harán del 2021 un año santo atípico, Xosé Sánchez Bugallo se mostró optimista. Cualitativamente, espera que sea un buen año, dijo, convencido de que a la altura del verano jacobeo «estaremos recuperando o sector turístico e o número de peregrinos» previos a la pandemia sanitaria.