Pinchan ruedas y rompen lunas a buses de Autocares López en Santiago

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago de Compostela 21/09/2020 19:22 h

La empresa Autocares López de Negreira ha sido objeto de un ataque en la estación de buses de Santiago, donde algunos de los vehículos que estaban allí estacionados amanecieron con las ruedas pinchadas, así como con otros desperfectos, como algunas lunas rotas.

El ataque fue confirmado por un representante de la empresa, que aseguró que el incidente no afectó a su capacidad para prestar los servicios que tenían previstos a lo largo de la jornada. «Cambiáronse as rodas e fixéronse as reparacións necesarias e punto», explicó.

En la firma nicrariense no se explican qué puede haber detrás de este ataque. «Nós nunca lle fixemos mal a ninguén», señalan. En el sector, no obstante, se cree que este sabotaje podría estar relacionado con el nuevo contrato del transporte por autobús, ya que otras empresas también sufrieron percances similares en la zona de Carballo.