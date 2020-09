Compostela Aberta reclama medidas urgentes para auxiliar al sector hostelero

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 21/09/2020 14:03 h

Marta Lois, portavoz de Compostela Aberta (CA), reclama medidas urgentes para mantener la actividad del sector hostelero, que está sufriendo intensamente las consecuencias de la crisis del covid-19. CA llevará al pleno del próximo jueves una moción dirigida al Concello, a la Xunta y al Gobierno central.

La hostelería es, según destaca Lois, «un piar fundamental na economía de Santiago» en el que «se están aplicando restricións máis duras que para otros sectores», y que repercuten de forma negativa en muchos negocios. Lois critica que la Xunta no escucha al sector hostelero y que el Gobierno gallego impone una serie de medidas de forma arbitraria «como impedir que os locais de ocio nocturno poidan traballar co horario límite de peche da una da madrugada como no resto de locais de hostelería».

Lois explica que Compostela Aberta se reunió en varias ocasiones con el colectivo hostelero para recoger y atender a sus preocupaciones. De este modo, quieren debatir en el pleno ciertas demandas del sector que son de competencia municipal. Una de esas peticiones es la prolongación de la exención de las tasas de terrazas o de recogida de residuos. Además, se pedirá al Gobierno que atienda la demanda para que el Concello permita la instalación de estufas de calefacción para prolongar el uso de terrazas hasta finales de año. Por último, reclama a la Xunta, consensuar un plan de rescate con ayudas directas a la hostelería para mantener el empleo y al Estado, mantener una prórroga permanente de los ERTE.