Un servicio de coche de alquiler para ahorrarse tres horas de bus a Sarria

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 20/09/2020 05:00 h

La crisis económica se llevó por delante el trabajo de toda la vida de Ángel Castro Reboredo. En el 2013 se quedó en el paro, y en estado de shock durante unos meses. Al año siguiente decidió utilizar su amplia experiencia en el sector del renting para ser su propio jefe. «Fui a la Cámara de Comercio, hice un curso para ponerme al día en todo lo que tiene que ver con la formación de una empresa, y nació Acargestiónflota». Ángel sabía de las dificultades y del alto coste que representa para las empresas la gestión y la organización de sus flotas de vehículos. «Nosotros nos ocupamos de todo. Desde la organización del propio uso del coche y furgoneta hasta el control de los mantenimientos, y también les buscamos la fórmula de adquisición que mejor se ajusta a las necesidades empresariales. Supone un ahorro económico y de personal». El éxito fue rotundo, y solo en el primer año firmaron un acuerdo para atender «una flota de 100 coches». Si el nacimiento de su empresa surgió para cubrir un vacío, la diversificación de la oferta de Acargestiónflota también nace al detectar una carencia en el mercado. «Los peregrinos llegan a Santiago, y se tienen que desplazar hasta el lugar donde empezarán a caminar. Para ir a Sarria, la única opción es el bus, y son casi tres horas», explica. Esta situación hizo que su cabeza comenzará a funcionar, y puso en marcha «un sistema de alquiler de coches pensado para ellos. Lo que había en el mercado no se adapta a este perfil de cliente». En este caso, se entrega el coche al peregrino en el punto que indique, y se le recoge también donde «nos diga. Se va a Sarria o Cebreiro, y luego lo vamos a recoger, o deja su coche en Cebreiro, y para volver usa uno de nuestros coches. A Sarria se pasa de casi tres horas en bus, a la mitad como mucho». En su mente está la de seguir creciendo y ofrecer «alquileres por día. Cada vez la gente compra menos coches, pero si un día, un chaval quiere ir a la playa. Alquilamos por un día». Ángel considera que, «en los primeros momentos fue fundamental el apoyo y el asesoramiento de la Cámara. Estar en el vivero de Costa Vella supone la diferencia entre poder desarrollar la empresa o no poder hacerlo». El empresario compostelano considera que «cuando llegó el covid, menos mal que seguíamos aquí. En caso contrario, habría sido difícil aguantar y avanzar». No cabe duda, que Ángel es un emprendedor con los pies en la tierra, pero con grandes ideas. Tendrá suerte.

Vítor Vaqueiro, letra E

La Asociación de Escritores en Lingua Galega eligió al escritor Vítor Vaqueiro para el Homeaxe O Escritor na súa Terra -Letra E. En el acto, celebrado en el parque de Galeras, se descubrió un monolito y se plantó un árbol como recuerdo del acto. Xabier Paz fue el encargado del laudatio en honor a Vaquero, que fue posteriormente respondido por el escritor. Anna R. Figueiredo, vicepresidenta en funciones de la asociación, abrió el acto con la lectura del acuerdo de la asamblea, a lo que siguió Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente de la entidad. Mercedes Rosón, concejala de Cultura, cerró el emotivo acto.

Día del Alzheimer

A Quintana acogió el acto del Día del Alzheimer, organizado por la Federación de Alzheimer de Galicia. Los asistentes vieron un vídeo, en el que varios voluntarios relataron los efectos del confinamiento en su trabajo; y dieron a conocer las actividades de las entidades. Al acto acudió el alcalde Xosé Sánchez Bugallo, la concejala Mila Castro; y la conselleira de Política Social, Fabiola García. Además de familias y portavoces de entidades, estuvo Juan Carlos Rodríguez, presidente de Fagal.