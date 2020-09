El globo presostático de las piscinas Fontes do Sar se cambiará por una cubierta telescópica

0

santiago / la voz 19/09/2020 14:55 h

El globo presostático que cubre las piscinas Fontes do Sar durante el invierno será sustituido en los próximos meses por una estructura telescópica. Con esta mejora se pretende ganar comodidad y seguridad. Además, según indican desde el complejo, también se ganará en eficiencia energética.

El cambio se produce debido a que la cubierta que hay ahora ya no cumple con los requisitos actuales. Una empresa externa acaba de certificar que debido a sus años de uso el globo ya no es seguro y, debido a los protocolos derivados del covid, no se podría cumplir con las requisitos exigidos.

Las piscinas permanecerán cerradas mientras dure el proceso de montaje y mientras tanto los abonados podrán acudir al Multiusos o Santa Isabel, con la idea de que todos puedan emplear la piscina del C.D. Santa Isabel. Para que los usuarios tengan más margen para acceder, su horario se ampliará a partir del 1 de octubre con la apertura a partir de las 8.00 los sábados y los domingos por la tarde de 16.00 a 20.00.

Los cursos de natación se celebrarán en el C.D. Santa Isabel y su inscripción, que será vía web, abrirá el 24 de septiembre para abonados adultos y el día siguiente para niños. Los no abonados podrán anotarse el 29 para adultos y el 30 para niños.