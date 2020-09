Maestro del violín e instructor de vuelo, dos vocaciones para llenar una vida

0

La Voz de Galicia

18/09/2020

Con 18 años se subió a un avión y consiguió el título de piloto privado, y desde entonces no dejo de ampliar su formación hasta tener todas la habilitaciones que le permitió pilotar aviones por toda Europa. La historia de Claudio Guridi no tendría mucho más que contar, pero nada más lejos de la realidad. Claudio se mueve desde que era un jovenzuelo entre dos pasiones: los aviones y la música. La primera le ha convertido en el jefe de instrucción de la escuela de vuelo del Aeroclub de Santiago, y la segunda le obliga a ponerse el traje e interpretar piezas de ensueño con su violín, en la Real Filharmonía de Galicia. Su vocación musical arrancó en Alemania, y por aquel entonces tenía 20 años. Nunca se planteó elegir entre una de sus dos vocaciones, porque ambas «forman parte de mi. Son compatibles, y me producen satisfacción». Las horas de violín no las tiene contabilizadas, pero las de avión «son unas 3.000». Pese a la diferencia entre sus dos vocaciones, Claudio asegura que «me siento plenamente feliz en las dos. No hay una por encima de la otra». Ahora que empieza la temporada de ensayos y conciertos, Claudio tendrán que relajar un poco sus horas entre los aviones y los alumnos, por lo que fue «necesario hacer alguna contratación». La escuela de vuelo está ubicada en el aeródromo militar de Lavacolla, y se trata de una escuela «APO», es decir, de las de mayor rango. Claudio es un apasionado de la enseñanza de vuelo. «Hace unos días, los padres de un alumno de 18 años nos agradecían lo que le habíamos ayudado. Es un trabajo gratificante». El violista piloto asegura que «volar es algo atractivo para el hombre. No diré que es sencillo. Hay que dominar una serie de cuestiones, y después de las 45 horas exigidas para tener el permiso de piloto privado, el de pequeños aviones, hay que seguir practicando. Tener sangre fría para salir de los momentos complicados. Bueno siempre procuró darles pautas, para que puedan prevenir incidentes. Todo es práctica, como con el coche». Sin duda, escucharle aporta tranquilidad.

Dodro, Muller e deporte

En la praza del Concello de Dodro se presentó la exposición «Dodro, Muller e Deporte». Con esta muestra fotográfica se quiere visibilizar el deporte femenino y su evolución en los últimos años. En las 45 imágenes se ve la participación de más de una veintena de mujeres deportistas desde los años 60 hasta la actualidad. En la presentación estuvieron algunas de las protagonistas, y diversas personas relacionadas con el deporte de Dodro, como los representantes del CD Dodro de fútbol y del desaparecido Bacelos de voleibol. No faltaron a la cita, el concejal de Deportes, Abel Tarrío; el de Igualdade, Ana Muñiz.; y el alcalde, Xabier Castro Tourís.

Claudio en A Baña

La cadena Gadisa continúa con la expansión de modelo de negocio franquiciado en Galicia con la apertura del octavo establecimiento Claudio durante este año. Se trata de un local de 200 metros cuadrados, inaugurado en la calle Rosalía de Castro, de la localidad de A Baña. Su apertura supone la creación de tres puestos de trabajo. El punto de venta forma parte de «Avante toda comercial», cuyos socios Sonia Gerte, José Manuel Oliveira y Martín Castiñeira participaron en la inauguración junto al director de ventas, Miguel Freire; José Antonio Hermida, coordinador de franquicia; y el responsable de montaje de tiendas, Fernando Seijo. No faltaron a la cita inaugural los concejales de Obras y Relacións Institucionais Jesús Pena y Ana Paramós. Entre los primeros clientes se repartieron 500 premios.