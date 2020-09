CA demanda medidas para que todas las paisanas puedan acceder al mercado de abastos

0

Compostela Aberta llevará al pleno de la próxima semana las dificultades que atraviesen las paisanas del mercado de abastos, que desde principios de mes han visto reducidas las posibilidades de realizar su actividad en este recinto después de que el Ayuntamiento restringiese el número de puestos disponibles por los protocolos de distancias del covid.

CA reclamaba esta mañana al gobierno local que ponga en marcha «as medidas que sexan necesarias para garantir que todas as praceiras poidan vender os seus produtos de proximidade en condicións de seguridade no actual contexto». Lo hacía después de lamentar que su «expulsión» llegase prácticamente sin previo aviso y «xusto no momento do ano de maior produción, e sen que mediara diálogo algún por parte do Concello».

Según la concejala Marta Lois, el Ayuntamiento no supo reaccionar con la búsqueda de alternativas ante las normas dictadas por la Xunta, como la habilitación de espacios en el entorno de la Plaza, donde ya habían estado tradicionalmente estas vendedoras, para facilitarles una solución temporal.

La decisión restrictiva puesta en marcha por el Concello, y cuestionada también en los últimos días por el Sindicato Labrego Galego, vuelve a mostrar, en opinión de Compostela Aberta, «a parálise e falta de iniciativa do goberno local diante das consecuencias desta pandemia, botando balóns fóra en cuestións que son da súa responsabilidade e trasladando a idea de que foi a xerencia da Praza quen improvisou na aplicación dunhas ordes que lle foron transmitidas sen tempo e sen alternativas».

Un colectivo con un «importante valor social e cultural»

CA sostiene que el Ayuntamiento tiene la responsablidad de preservar la identidad de este mercado, todo «un emblema da cidade no que teñen un rol único as praceiras e labregas que, coas súas cestas cargadas, cada semana achegan os seus produtos do agro aos consumidores», Estas vendedoras «achegan tamén»,dice, un importante valor social y cultural a la Plaza «que debe ser non só respectado, senón tamén difundido».