Cuatro santiagueses diseñan paseos por la Edad Media con gafas de realidad virtual

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 15/09/2020 21:53 h

Imagínense lo que sería poder viajar en el tiempo y asistir al momento concreto en que se construyó la plaza del Obradoiro, visitar un taller de azabachería en plena Edad Media o descubrir los entresijos del vuelo del botafumeiro. Esta opción está a punto de ser posible gracias al trabajo de cuatro compostelanos que crearon la empresa Lux Xperiencie. Andrés Rodríguez, Anxo Boado, Daniel Castro y Daniel Mourelos son los artífices de un proyecto que comenzó a fraguarse hace tres años y que esta misma semana comienza a materializarse con la constitución de oficial de la empresa. Andrés y Anxo proceden del sector del turismo, mientras Mourelos pertenece al mundo de las finanzas y Castro es programador informático. La empresa obtuvo el premio Camiño do Emprendemento de la Cámara de Comercio de Santiago, lo que, explican, «nos aporta mucha ayuda y nos permite tener un despacho en el vivero» de Costa Vella. La idea del negocio no es otra que utilizar las gafas de realidad virtual y aumentada para ofrecer experiencias diferentes y atractivas a los turistas. Durante los próximos meses se dedicarán a la programación de las experiencias que podrán ver quienes se pongan las gafas. Su campo de acción se centrará fundamentalmente en la Catedral y en las plazas que la rodean. «Sin descubrir los detalles de las experiencias que podrán vivir los turistas, por ejemplo, se podría recrear un taller de azabachería o acercarnos a la praza do Obradoiro, donde se podrá ver el proceso de construcción». Esta alternativa está pensada para un turismo «interesado por la cultura y que no se queda en una visita rápida, sino que quiere profundizar», explica Andrés. De cara al año santo, estos jóvenes empresarios esperan poder utilizar el escaparate del Xacobeo para dar a conocer su producto, «y comenzar la expansión y venta de las experiencias». Sus artículos no solo están pensados para los turistas. «Precisamente el covid nos deja claro que hay que diversificar y no centrarnos exclusivamente en el turismo». Esa opción de vivir en directo la historia abre también un «abanico de posibilidades en el sector de la educación». Su vida empresarial acaba de empezar. Tienen un largo camino por delante. Como les sobra ilusión, desde aquí solo cabe desearles mucha suerte.

Premio Biznaga de Plata

El documental A Media Voz de la productora Matriuska ganó la Biznaga de Plata al mejor director en la sección de documentales del Festival de Málaga La cinta está dirigida por Heidi Hassan y Patricia Fernández, y el galardón de Málaga es el tercero que logra el documental. Los dos anteriores son el IDFA de Ámsterdam y el Festival de La Habana como mejor documental. Daniel Froiz, de la productora, se mostró optimista ante el futuro del audiovisual, y cree «que estamos en una situación excepcional, toca adaptarse con os nuevos protocolos». La productora está trabajando en varios proyectos, entre ellos la película de Liliana Fernández, Qué hicimos mal?, cuyo montaje está a punto de terminar, y se presentará a los festivales del próximo año.

Rosalía en Touro

Los escolares de Touro asistieron a la representación de Rosalía de Nate Borrado, que fue llevada a escena por Culturactiva, en la casa de cultura del municipio. La función estuvo dirigida por Fina Calleja y protagonizada por las actrices Rocío González y Cristina Calleja. La historia de Rosalía lanza «a mensaxe de que a infancia é o lugar onde medran as poetas: entre rebeldía, as lecturas, a curiosidade, o xogo e as cancións con rima e sen autor», explica su directora.