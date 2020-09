0

La Voz de Galicia M.M.

Santiago 15/09/2020 21:44 h

Los escolares de Touro asistieron a la representación de Rosalía de Nate Borrado, que fue llevada a escena por Culturactiva, en la casa de cultura del municipio. La función estuvo dirigida por Fina Calleja y protagonizada por las actrices Rocío González y Cristina Calleja. La historia de Rosalía lanza «a mensaxe de que a infancia é o lugar onde medran as poetas: entre rebeldía, as lecturas, a curiosidade, o xogo e as cancións con rima e sen autor», explica su directora.