El Foro Cívico urge un organismo para captar inversiones para la ciudad

15/09/2020 22:03 h

El Foro Cívico y los representantes municipales le tomaron ayer el pulso a la ciudad a través del repaso de los cinco temas que coinciden en apuntar como estratégicos y en los que la reindustrialización y la implantación de la administración electrónica comparten protagonismo con las infraestructuras y equipamientos. Lo hicieron a través de una reunión telemática solicitada por el Foro para no dilatar más una toma de contacto que inicialmente se vio alterada por la demora en la constitución del Gobierno central (del que dependen las infraestructuras) y, después, por el estado de alarma. Las circunstancias no propician reuniones amplias, pero «la ciudad no puede parar y hay que trabajar en las condiciones que tenemos», defendía tras el encuentro el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Carballo, porque «la crisis económica que estamos vislumbrando nos obligará a todos a trabajar mucho más y mejor para sacar adelante los problemas de la ciudad». Y en ese sentido, la reunión de ayer supuso un importante paso para conocer lo andado, circunstancia que Carballo agradeció a los munícipes, aunque también urgió un órgano local que trabaje para posicionar a Santiago internacionalmente en la captación de inversiones. Toma para ello el exitoso ejemplo del norte de Portugal. El Concello trabaja en esa línea, aunque aún sin aportar ese instrumento. A lo que sí puso fecha Bugallo (21 de octubre) es al arranque de la administración telemática, imprescindible para atraer esa inversión, defiende Carballo, sobre todo con las licencias. Los medios y «actitudes» de la actual son más del siglo XIX que del XXI, dice.