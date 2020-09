Los espacios verdes son tendencia como refugio natural frente al covid

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 14/09/2020 21:58 h

Durante el confinamiento las personas reconocieron que lo que más echaron de menos fueron los paseos por los parques, respirar aire puro y llenar la vista de naturaleza viva. Esa necesidad de rincones verdes se notó en la demanda de casas en el campo y pisos con balcones y terrazas. Pero para los que no pueden acceder sin más a un cambio de residencia surgieron varias iniciativas en Santiago para crear espacios verdes en el interior de las propias viviendas, oficinas y locales comerciales. Una de estas propuestas viene de la mano de Lorena Constenla, de NorPromenade, que creó su empresa hace dos años y medio, y contó para ello con el respaldo de la Cámara de Comercio. La nueva firma sigue bajo al amparo del órgano cameral en el vivero de empresas de Costa Vella. Constenla reconoce que ha aumentado el interés de particulares, empresas y administraciones por buscar soluciones para crear espacios naturales que sirvan de refugio y de relax. Indica que cualquier rincón puede ser transformado en un pequeño oasis para encontrar «la paz que se precisa en momentos concretos». Una terraza desangelada puede convertirse en una zona de esparcimiento. Y para las zonas sin opción de terraza Lorena propone ideas para muros, columnas e incluso «para las cubiertas planas de muchos edificios públicos, como hospitales, que permiten ganar espacios naturales para los ciudadanos». La paisajista apuesta por crear nuevas zonas acogedoras en los patios traseros de las casas, y en patios y manzanas interiores de los edificios como alternativa al exceso de hormigón que domina el paisaje en las ciudades. «Un muro vegetal puede ser una alternativa para la falta de espacio, y en el interior de un piso siempre es posible encontrar un rincón donde crear un pequeño oasis de paz», señala. Constenla siente que el «creciente interés de los particulares aún no va ligado a materializar los proyectos». Por eso cree que es muy importante «ver la transformación de una habitación, una terraza o cualquier rincón de la casa, el piso o la oficina como una inversión, y no como un gasto». Quienes si parecen estar dispuestos a mejorar la calidad de vida de sus vecinos son las administraciones públicas: «Empiezan a percibir las ventajas del verde frente al frío hormigón». Lorena, especialista en patrimonio natural y cultural, reivindica una puesta en valor de la riqueza natural de Galicia. Sin duda, su empeño tendrá excelentes resultados.

El nuevo comisario con los abogados

El recién nombrado nuevo comisario de la Policía Nacional en Santiago, Cástor Vázquez, realizó su primera visita institucional como jefe del cuerpo al Colegio de Abogados de la ciudad, una institución con la que siempre ha mantenido una excelente relación porque, como señalan los letrados, «a Policía e a avogacía de Compostela traballan nun clima de cordialidade e máxima colaboración polo ben e a seguridade da sociedade». En el encuentro estuvieron presentes el decano compostelano, Francisco Rabuñal, la vicedecana, Carmen González Ferro, y también el decano de honra, Evaristo Nogueira, así como la junta de gobierno.

Patronal galega da discapacidade intelectual

La Federación galega de persoas con discapacidade intelectual aprobó, este fin de semana, la constitución de la patronal galega da discapacidade intelectual. Se trata de un proyecto «longamente perseguido por Fademga que por fin ve a luz». Eladio Fernández, presidente de Fademga, dijo que «a creación desta patronal é esencial para manter o nivel de representatividade en institucións e organismos públicos e privados».