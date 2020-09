El alumnado del CEIP Ramón Cabanillas se queda sin el dinero de una excursión a Manzaneda

0

santiago / la voz 14/09/2020 21:53 h

Un grupo de padres y madres de alumnos de 6.º de primaria del CEIP Ramón Cabanillas vienen de denunciar la pérdida del dinero de una excursión escolar. Las familias de este centro santiagués organizaron un viaje a la Estación de Montaña de Manzaneda y realizaron un pago a modo de reserva de 1.311 euros, el pasado diciembre, a la empresa que gestiona las instalaciones: Oca Manzaneda, del grupo Oca Hotels, que fueron los que le confirmaron la reserva. La excursión, que se iba a realizar entre el 18 y el 20 de mayo de este año, tuvo que ser suspendida a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, por lo que en abril decidieron cancelar la escapada.

«Organizamos a viaxe e saíunos fatal. Dixéronnos que non habería problema, que nos ían devolver os cartos porque eles tamén tiñan que pechar, polo que non se podería facer a excursión», explica Silvia Bouzón, una de las madres afectadas que participó en los preparativos. Cinco meses después de la cancelación, las familias todavía no han recuperado un dinero al que consideran que tienen derecho: «Nós entendíamos que se cancelabamos por cuestións persoais non se nos devolvían os cartos, pero isto non foi por algo noso, senón polas circunstancias sanitarias». Según explica esta madre, desde el hotel se les pidió «algo de tempo para devolver os cartos e nós de boa fe pois dixemos que non había problema».

Las familias volvieron a contactar el 27 de mayo para preguntar por lo que les debían, pero en ese momento se les dijo que había «dificultades para obter recursos». Lo que se les pidió fue algo más de tiempo: otros 10 o 15 días para saldar la deuda ya entrado el mes de junio, lo que tampoco ocurrió. «Apelaron á nosa paciencia e comprometéronse a devolver os cartos xa a finais de xullo. Contactamos co director de Oca Manzaneda e tamén co director xeral de Oca Hotels, que nos dixeron que nos ían intentar devolver o diñeiro», indica Bouzón. El problema, según les explicaron a las familias, es que Oca Manzaneda gestiona la estación de montaña, cuyo consejo de Administración está controlado por la Xunta, la Deputación de Ourense y varios concellos, pero Oca no controla la tesorería, por lo que devolverles el importe de su reserva no es tan fácil. «Nós a quen lle pagamos foi a Oca Manzaneda, e que unha empresa como Oca non nos poida devolver 1.311 euros... Non é unha cantidade moi grande, pero na situación en que estamos pois todo o mundo quere os cartos no peto», apunta esta madre, que explica que las familias quieren resolver el asunto cuanto antes debido a que sus hijos comienzan este curso en el instituto y no tiene sentido prolongar más esta reclamación.

Quejas formales

La última comunicación fue en agosto, pero tampoco hubo suerte alguna, por lo que las familias pusieron una queja formal en el libro de la Estación y una reclamación en el Instituto Galego de Consumo. Según indican, tras haber leído en prensa que Oca Hotels «ten previsto abandonar a xestión da Estación» temen que se esté dejando correr el tiempo para no pagar la deuda. Además, las familias creen que también puede haber otros casos semejantes de colegios que se hayan visto afectados al cancelar excursiones como la suya.