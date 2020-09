Cornes muda el perfil urbano del acceso sur

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 13/09/2020 21:47 h

La ciudad está cambiando. O al menos eso es lo que parece al salir por el túnel de O Hórreo en dirección a O Milladoiro. El espacio residencial que Arial construye en Cornes, formado por 125 viviendas distribuidas en tres bloques, supone un cambio radical para la arquitectura de una zona antes desangelada. El perfil urbano cambia y la arquitectura singular se abre paso, no solo en altura, sino también a lo largo de la salida sur de Santiago. El complejo de Arial consta de 28.000 metros cuadrados de superficie construida y 3.000 de zonas ajardinadas. El confinamiento, lejos de parar la actividad, sirvió de impulso para algunos compradores que formalizaron su adquisición durante esos meses.

«Durante la pandemia hemos vendido varias viviendas. Los ritmos de compra están siendo menores que antes, pero muy interesantes dadas las circunstancias», explica Juan Álvarez, director del grupo Arial, promotor del proyecto. En ese arranque de año previo al confinamiento ya habían vendido alrededor de un 80 % y el resto, que es lo que tradicionalmente va más lento, se siguió vendiendo en los meses más duros de la pandemia. Las zonas comunes, espaciosas y con jardín, así como una propuesta arquitectónica centrada en las estancias amplias, con mucha luz y pocas barreras, han servido para animar a muchos a buscar una vivienda confortable frente a un futuro incierto, que puede traer muchas horas de casa. En este sentido, Álvarez indica que «la pandemia ha provocado un cambio en la percepción del comprador de vivienda» y que «hay un mayor interés en pisos nuevos, con espacios exteriores, terrazas y más luz natural, que son elementos por los que nosotros apostamos muy fuerte».

No obstante, el interés más fuerte que ha provocado la pandemia tiene que ver con demanda de vivienda unifamiliar, que lleva años en niveles muy bajos. En los últimos cinco o diez apenas ha habido promociones de este tipo en Santiago -la demanda ha caído desde la crisis del 2008- pero el confinamiento y la adopción de medidas como el teletrabajo han generado un nuevo interés en este tipo de viviendas. La promotora de Cornes todavía no ofrece este tipo de construcciones, pero actualmente están evaluando suelos en Santiago y A Coruña para llevar su modelo de arquitectura a las viviendas unifamiliares. Su intención es «crear un espacio mucho más cercano a un pueblo o una aldea, internamente, y no caer en una distribución de viviendas que recuerda más bien a una maqueta o a unos barracones», explica Álvarez, que indica que conseguir esto resulta complicado porque el urbanismo no está pensando para esta clase de modelos.

Cuestión de modelo

El de Arial es el proyecto más llamativo, tanto en el plano visual como en las posibilidades que ofrece. Pero no el único que está contribuyendo a cambiar el perfil urbanístico del acceso sur de Santiago. Ahí están otras promociones, como el del Mirador de Pontepedriña, también con una arquitectura singular. Los compradores de vivienda tienen cada vez más información sobre arquitectura y prestaciones, por lo que exigen más. Eso hace que el sector tenga que mejorar y responder a las demandas de los futuros propietarios, aunque esto no quiere decir que se apueste por construcciones como la de los tres nuevos bloques de Conxo. «Lo que hacemos nosotros no es el modelo inmobiliario más rentable de cara a obtener una rentabilidad pura. La arquitectura singular requiere gran cantidad de trabajo porque no tiene soluciones estándar a la hora de construir. Hay que tener muchos recursos de gestión en los proyectos para ganar una cantidad similar a un promotor que haga un producto más estándar.», sostiene Juan Álvarez. En este sentido, el objetivo del grupo, según señalan, está claro: pretenden proveer al mercado de productos inmobiliarios distintos y de alta calidad a un precio que, aunque algo superior al resto de competidores, esté dentro de la capacidad de compra de quien busca un piso así en Santiago.

Campo de grúas

En cuanto a la promoción Mirador de Pontepedriña, Ughasa construye 64 viviendas, todas ellas exteriores. El diseño del edificio, con la distribución de las últimas plantas configurada de forma escalonada, también contribuye a la singularidad del cambio de imagen del acceso sur de la ciudad. Los precios van de 170.000 a 430.000 euros. Pero hay más proyectos en la zona. Ahí están, entre otras, las promociones de Viqueira en la calle Manuel Beiras, con 30 viviendas en el residencial Vista Gaiás, y en ese mismo entorno, la que construye Metrovacesa, el residencial Cornes. Todas suman en el nuevo dibujo del sur de la ciudad.