Patrimonio de gala

La Voz de Galicia

12/09/2020 22:31 h

Compostela celebró ayer una de sus convocatorias culturales más singulares. La Noite do Patrimonio volvió a llenar de actividad el casco histórico, con visitas guiadas a diversos talleres de artesanos y a edificios emblemáticos como el Pazo dos Irlandeses. Aunque el plato fuerte de la velada fue el estreno en el Museo do Pobo de la danza Conjurando lo invisible, de Aïda Colmenero. Un éxito que sirve de prólogo a la Semana do Patrimonio.