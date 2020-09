Xoana Almar o el arte de transformar un muro sin vida en un icono urbano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 11/09/2020 22:38 h

Transformar un muro desangelado en una obra de arte es algo que está al alcance de unos pocos, que no siempre consiguen el reconocimiento de sus convecinos. El muralismo es una de las disciplinas del arte urbano que, sin embargo, empieza a cuajar como una solución para embellecer las ciudades. Santiago llega a esta opción algo más tarde que otras localidades más pequeñas, donde el muralismo es una expresión artística reconocida. Precisamente, una de las artistas mejor valoradas del momento, es la compostelana Xoana Almar. Sus primeros trabajos son del 2008, pero fue en el 2013 cuando profesionalizó un arte que fue creciendo poco a poco. Su formación académica no podría ser más distantes del arte. Estudió Económicas y Antropología, pero desde «sempre gustoume pintar. A Antropoloxía pode serme útil para desenrolar ideas», apunta. Xoana considera que el muralismo tiene una parte más visible que es el momento en que «a parede empeza a transformarse, pero a parte máis laboriosa do noso traballo é desenrolar a idea. Encontrar a idea que mellor encaixa coa parede é un parte fundamental», afirma. Estos días Xoana está empezando a crear el que será su primer mural en solitario de Santiago. «O domingo pode que xa poda verse algo» en la pared del campo de Santa Isabel, donde se rendirá un merecido homenaje a las mujeres que acudían a diario a lavar la ropa en el río Sarela. La idea surgió «falando con Mercedes Vázquez, de San Pedro, que é historiadora, e contoume a historia das mulleres que ían a unhas pedras que hai no río, pero quero que sexa unha sorpresa e mellor non dou todos os detalles». Aunque se trata del primer trabajo en solitario de la muralista en Compostela, Xoana forma parte de la cooperativa Cestola na Cachola junto a Miguel Peralta, con quien realizó trabajos tanto en Santiago como en otras localidades. Xoana considera que el muralismo está perfectamente encajado en otras localidades, como Carballo y Ordes, mientras que en Santiago aún va lenta la aceptación de esta representación artística. Trabajos como el de Xoana Almar, sin duda, contribuirán a mejorar la imagen que esta expresión artística tiene en Compostela.

El Camino en fotos

La mejor fotografía del concurso de Correos dedicado al Camino de Santiago es la imagen del peregrino italiano Claudio Pupi, tomada en el interior de la Catedral después de cuatro meses de peregrinación a pie desde Roma. La imagen refleja la reflexión del caminante tras recorrer más de 3.000 kilómetros, y el cansancio acumulado. El segundo premio corresponde a la instantánea de Miguel Godoy Águila, tomada en el Camino Francés, donde se pueden ver a dos peregrinos en el tramo de bosque en la etapa de Puente la Reina a Estrella. El tercer galardonado lo obtuvo la imagen del hospitalero José Luis López Pascual, que recoge a dos peregrinos en bicicleta contemplando la catedral de Burgos a través de los radios de la bicicleta de otro peregrino.

Tesis doctoral

La investigadora del grupo de Farmacia del IDIS e de la USC, Andrea Luaces Rodríguez, presentó su tesis doctoral, que se centró en la optimización del tratamiento de dos enfermedades oculares: la dolencia rara denominada cistinosis ocular y la degeneración macular asociada a la edad, que tiene un alto impacto socioeconómico. La tesis de Andrea Luaces fue dirigida por Francisco J. Otero Espinar, catedrático y decano de la Facultade de Farmacia; y Anxo Fernández Ferreiro, especialista en Farmacia Hospitalaria e investigador en el Hospital Clínico de Santiago.