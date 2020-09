La vuelta al cole escalonada de los más pequeños minimiza las incidencias

0

Santiago 10/09/2020 22:12 h

La primera jornada de la vuelta al colegio para los niveles de infantil y primaria se desarrolló ayer con normalidad en Santiago, y sin que se registraran incidencias importantes. Salvo el clásico despiste y algún que otro llanto, los niños de tres y cuatro años de infantil y los de los tres primeros cursos de primaria inauguraron la nueva normalidad escolar, y lo hicieron con éxito. En general, los padres se mostraron satisfechos con el protocolo de acceso planteado por sus centros.

Acceso programado

Varias puertas. Los direcciones de los colegios organizaron la entrada a las dependencias aprovechando todas las puertas disponibles. En el Pío XII, por ejemplo, una parte del alumnado accede por Poza de Bar, y otra, por el campus, y una vez dentro de los patios se habilitaron varias puertas para entrar al edificio. En el colegio López Ferreiro, los más pequeños acceden al centro por la rúa Xasmíns, y los mayores, por Xoán XXIII. En la Enseñanza reparten a los niños entre los tres accesos al edificio. Y en La Salle se emplean los dos accesos por Valle Inclán y Santa Clara, y una vez en el patio recurren a entradas diferentes para infantil y primaria. Se trata es de evitar aglomeraciones en las puertas. Al Monte dos Postes también accedieron por distintas puertas los alumnos de infantil y primaria.

Horarios distintos

Se mantienen todo el año. Cada curso tendrá una hora diferente de acceso y salida del colegio, que se mantendrá durante todo el curso. En la jornada de ayer, los dos primeros cursos de infantil y los tres primeros de primaria probaron esa variedad de horarios con la que convivirán hasta junio. Cada curso tendrá un margen de entre cinco y diez minutos para entrar a clase, y el mismo tiempo en la hora de salida. La intención es favorecer así las aulas burbuja y evitar que se mezclen alumnos de clases distintas. El inicio del curso dejó la anécdota de los únicos seis niños de primero de primaria del Pío XII que acudieron a clase, porque los padres prefirieron dejarlos en casa al saber que tres profesoras irían a la huelga. Los seis alumnos acabaron unidos pese a ser de clases diferentes. Como era previsible, los padres no pudieron evitar que los niños se abrazaran después de seis meses sin verse. David López, padre de Luna, alumna de primero de primaria, calificó de «estupendo» el protocolo, pero señaló que la prueba real será hoy.

Adaptación en infantil

Tres semanas. Los escolares de tres años, los más pequeños del colegio, tendrán tres semanas de período de adaptación. Empezaron ayer con una hora de clase e irán aumentando el tiempo en el aula hasta implantar todo el horario lectivo el 1 de octubre. Los niños de cuatro años ya comenzaron en horario normal, y hoy empiezan los de cinco, los mayores de la etapa infantil. Los de cuatro y cinco años no tienen período de adaptación y asisten en horario completo desde el primer día. Lourdes López, madre de Mateo, de tres años y alumno del López Ferreiro, indicó que el primer día fue «fenomenal». «Ni aglomeraciones ni llantos. El protocolo muy bien. Con alfombras en el acceso y todo controlado», destacó.

Resto de cursos

Hoy, segunda jornada. Los alumnos de 5 años -los del último curso de infantil- y los de cuatro, quinto y sexto de primaria tendrán hoy su primer día de clase. En el Pío XII, los primeros alumnos llegarán a las 8.50 horas y, con intervalos de cinco minutos, se irán incorporando los demás. El sistema es idéntico en todos los centros. Los padres recibieron los horarios y la petición de puntualidad de los profesores.

Sin tráfico

Presencia policial. Pese a que todo apuntaba a que en el primer día de colegio no habría problemas de retenciones en el tráfico, por el acceso escalonado de los alumnos, el Concello activó el protocolo previsto y varios agentes de Policía Local y Protección Civil se desplazaron a los lugares habituales. No tuvieron que intervenir al no producirse atascos. Hoy, ya con la incorporación de todos los alumnos a los centros, el tráfico será más intenso.