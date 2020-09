Los niños vuelven a las aulas sin incidentes ni aglomeraciones

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 10/09/2020 15:00 h

La vuelta al colegio de la nueva normalidad dejo una sensación extraña en padres y alumnos. Solo empezaron los escolares de los primeros cursos de educación infantil y de primaria, y lo hicieron, además, siguiendo un estricto protocolo de horarios para evitar aglomeraciones en las puertas de los colegios, patios y pasillos de los centros escolares. Cada equipo directivo repartió a sus alumnos por los diferentes accesos de sus edificios, y fijó un horario con intervalos de cinco o diez minutos entre cursos para reducir los contactos. Pese a todo, algunos pequeños no pudieron evitar abrazar a los amigos que no veían desde el curso pasado. Algunos lamentaron no poder coincidir nuevamente con sus compañeros del pasado curso.

La organización en horas diferentes de las entradas a clase evitó los problemas de retención de tráfico, que son habituales en Galeras, Poza de Bar y en el entorno de Virxe da Cerca y San Roque. La prueba de fuego será mañana cuando comienzan las clases, en horario completo, todos los escolares, con excepción de los alumnos de 3 años, que tendrán tres semanas de adaptación. Será también mañana cuando se pongan en marcha los servicios de madrugadores y comedor.