González Formoso apoya las iniciativas de reindustrialización de la ciudad en el ámbito de la madera y la biotecnología

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia santiago

la voz 10/09/2020 14:53 h

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se interesó esta mañana por el programa de reindustrialización de la ciudad vinculado con los sectores de la biotecnología y la madera. Lo hizo en el transcurso de la visita oficial que cursó a Santiago y que le llevó a los polígonos empresariales del Tambre y A Sionlla, donde lo acompañó el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo.

El presidente de la entidad provincial apuntó la importancia de la investigación que puede aportar la Universidade de Santiago, pero también de su traslado a la industria. Y esa es una apuesta «na que a Deputación quere estar», dijo expresamente Formoso sobre las iniciativas del sector empresarial y el Ayuntamiento en ambos ámbitos. Galicia «adolece de desmantelamento industrial» y requiere de nuevas referencias, señaló. Y la Diputación «ten esa sensibilidade», dijo, antes de apuntar que «a nosa gran aposta no ámbito do emprego ten máis vixencia que nunca nun momento de crise económica que, todo parece indicar, vai vir no 2021».

Bugallo reiteró la importancia de la apuesta por ambos sectores, aprovechando el perfil investigador de la USC, como elementos no solo para la reindustrialización, sino para la retención del conocimiento que genera la propia ciudad y la comunidad, a través de la formación de jóvenes especialistas que, si no encuentran salidas en su entorno, acaban yéndose a otros países.