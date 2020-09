Ocho institutos de Santiago deciden atrasar la vuelta a las clases para garantizar un inicio de curso «correcto»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia b. casal

santiago / la voz 09/09/2020 21:57 h

Los directores de ocho centros de secundaria de Santiago vienen de anunciar su decisión de «adiar o inicio do curso para garantir a toda a comunidade educativa un inicio de curso correcto», según explican en un escrito remitido al Inspector Xefe da Xefatura Territorial de A Coruña. Los firmantes son el IES Antón Fraguas, el IES Eduardo Pondal, el IES Lamas de Abade, el IES A Pontepedriña, el IES Rosalía de Castro, el IES de Sar, el IES Xelmírez I y el IES Xelmírez II.

Desde los centros indican que todavía no tienen conocimiento del cupo de profesores, ni tampoco de la aceptación de la modificación de horarios. Debido a esto, indican, «é imposible organizar os horarios do profesorado, asignar os espazos ao alumnado e en consecuencia abrir o día 16 de setembro». Además, desde los centros apuntan que se necesita un mínimo de siete días lectivos para poder organizar los centros. Aún publicándose las vacantes y las modificaciones horarios este viernes 11, el curso no podría empezar antes del 23, 24 y 25 de septiembre. «Cada día de retraso na publicación implicaría adiar un día o inicio do curso», concluye el escrito.

El director del IES A Pontepedriña, Javier Dapena, que actúa como portavoz del resto, aclara que «non se trata dun plante, porque nestas circunstancias non podemos iniciar o curso» y explica que lo que piden es que la Consellería «entenda que este non é un problema específico de Santiago, senón que é un problema xeral que lle está pasando a todo o mundo».

Javier Dapena explica que en el caso de plantear un sistema semipresencial en ciertos niveles, como Bachillerato, tendrán que dotar a las aulas de cámaras para que el alumnado que no esté en el centro pueda seguir las clases. «Cando vamos poder instalar esas cámaras?», se pregunta Dapena. Las aulas, indica, tienen que estar operativas «ao 100% desde o principio do curso», que es algo para lo que ya no hay tiempo material en caso de comenzar el próxima día 16. Por otro lado, Dapena también apunta a la imposibilidad de hacer desdobles en la mayoría de centros, puesto que los espacios de los centros están llenos, en muchos casos con más alumnos de los que se pueden permitir.

«O que beneficie aos equipos directivos vai beneficiar á toda comunidade educativa. Beneficia a unhas familias intranquilas, a un alumnado que se vai incorporar e a un profesorado máis que preocupado. O que nos preocupa non só é a saúde, senón volver a ter un ensino de calidade», concluye Dapena.