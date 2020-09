Un compostelano gana el sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 07/09/2020 14:48 h

El cupón Fin de Semana de la ONCE dejó en Santiago un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo de ayer domingo, 6 de septiembre. El vendedor de la ONCE, Juan Manuel Pérez Gómez, vendió el cupón premiado durante la jornada del sábado, en la rúa das Ameas, en las inmediaciones de la praza de Abastos. Se da la circunstancia de que Juan Manuel, joven compostelano aficionado a los deportes, acaba de coger unos días de vacaciones, por lo que apuntó que "no he podido empezar mejor mis vacaciones que repartiendo tanta alegría a un cliente o clienta". Asegura no saber quién es el agraciado, aunque está seguro de que fue vendido durante la mañana del sábado, cuando acuden numerosas personas al mercado compostelano.

El sueldazo del Fin de Semana se ofrece todos los sábados y domingos. Los premios que incluyen son: uno principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Y, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200 y 30, cuatro y dos euros.