La USC comenzará el curso con docencia presencial con la excepción de cuando no haya distancia interpersonal de 1,5 metros

La Voz de Galicia Montse García

02/09/2020 16:48 h

Presencialidad, pero con excepciones. Así comenzará la Universidade de Santiago sus clases el 21 de septiembre. Ya desde el primer momento convivirán dos de los tres escenarios previstos en el protocolo de la USC para el curso: el de presencialidad segura y el que establece la convivencia de la docencia presencial y la semipresencial. Esta última se llevará a cabo cuando no se puedan cumplir las directrices establecidas por las autoridades sanitarias, que establece una distancia interpersonal de 1,5 metros.

Desde la USC inciden que la convivencia de los dos escenarios será de aplicación en todas las actividades universitarias y se implementarán de manera asimétrica atendiendo a las circunstancias de cada centro y cada titulación.

En un correo electrónico dirigido a toda la comunidad universitaria, el rector Antonio López asegura que «desenvolver as actividades propias da Universidade garantindo as condicións sanitarias establecidas polas autoridades competentes é o obxectivo principal de todas e cantas medidas ten establecido e contempla o goberno que dirixo de cara o inicio do curso».

Además, desde la USC también publicaron la resolución rectoral con todas las medidas establecidas para el inicio del curso universitario. Entre ellas, se encuentran, tal y como se había avanzado durante la semana pasada, el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento -se repartirá una gratuita-, la limitación del acceso a las facultades a los miembros de la comunidad universitaria, la puesta en marcha de un registro del alumnado que asista presencialmente a las aulas, la posibilidad de colocar cámaras de grabación para posibles rastreos de contactos. Además, el acceso a los comedores y cafeterías universitarias se realizará desde el exterior del edificio, asegurando que no se pueda acceder desde el interior del centro docente.

Por otra parte, tal y como había avanzado el rector, en las residencias, solo podrá acceder residentes y personal que preste servicio en ellas. Además, habrá un horario de acceso que era de 6.00 de la madrugada a una de la madrugada, no pudiendo acceder fuera de él.