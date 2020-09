Las guarderías municipales inician el curso con normalidad y plazas vacantes

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

01/09/2020 13:27 h

Total normalidad en el inicio del curso en las tres escuelas infantiles municipales de Conxo, Fontiñas y Salgueiriños. Los padres, salvo un par de excepciones en Salgueiriños, optaron por llevar a sus hijos en un horario menor al habitual para que los niños se vayan acostumbrando a la nueva situación. Los dos casos que llevarán a sus pequeños en el horario completo son del centro de Salgueiriños, y según confirmó la coordinadora de las escuelas, Belén Álvarez, es debido a que los padres se incorporaron al horario normal de trabajo. Para organizar mejor la entrada, desde los centros se organizaron horarios de entrada de los niños para que la entrada sea escalonada, y no se produzcan aglomeraciones en la puerta. Cada niño, solo puede ir acompañado por un adulto, que no accede al interior de las escuelas.

El personal de las tres guarderías municipales realizó un curso, durante la pasada semana, de formación intensiva sobre el covid, en el que se insistió en las medidas de seguridad sanitaria y protocolos que se seguirá en el centro. La clave es "no bajar guardia. No relajar las medidas", porque es la mejor manera de prevenir contagios. El mayor refuerzo se realizó en materia de limpieza, y precisamente las obras de mantenimiento que suelen realizarse cada año en los centros se centraron en cuestiones que faciliten la limpieza. Belén Álvarez comentó que este año "a limpeza no centro será constante. E as mans dos nenos vanse limpar moitas veces".

A diferencia de lo que es habitual en las escuelas municipales, este año se recibieron menos solicitudes y todos los niños de 2 y 3 años fueron admitidos y aún quedan plazas libres. Los de 1 y 2 años, solo siete familias se quedaron fuera de Conxo y Fontiñas, pero se les ofrecieron vacantes en Salgueiriños que no aceptaron. En el caso de los más pequeños, de 0 a 1 años, entraron todos en Conxo, y quedaron en espera siete en Fontiñas, y dos en Meixonfrío.