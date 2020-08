Ruta de concienciación

0

La Voz de Galicia

31/08/2020 20:25 h

La Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril (Alcer) de A Coruña organizó el domingo una actividad de sensibilización en Santiago a favor de la donación de órganos. Desde As Marías, comenzó una ruta por los principales monumentos de la ciudad, en la que se contaron las leyendas vinculadas con el Apóstol a los once participantes. El itinerario recorrió A Quintana, el Obradoiro, la Praza de Abastos, el parque de Bonaval y otros lugares emblemáticos de Santiago. Al finalizar la ruta, los participantes asistieron a un taller sobre la importancia de la donación de órganos. Esta actividad de sensibilización se enmarca dentro del programa Alcer 7 Vidas, que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía y fomentar hábitos saludables.