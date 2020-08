Los conciertos de órgano y polifonía recorrerán templos destacados en el Camino

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia DANIEL BERNARDO S. L.

SANTIAGO / LA VOZ 31/08/2020 14:33 h

Cinco conciertos de polifonía y cuatro de órgano recorrerán diferentes puntos de Galicia para presentar los nuevos libros y discos editados durante los últimos meses. El ciclo musical comenzará el próximo 5 de septiembre en Tui, con un concierto en la catedral a las ocho de la tarde para presentar el libro de órgano. El volumen de polifonía se presentará el día 12 con un concierto a la misma hora y lugar. La capela das ánimas (Santiago) acogerá un concierto de órgano el día 10 de octubre a las ocho de la tarde. Otro lugar emblemático en el que se llevará a cabo una muestra del volumen de polifonía será el santuario da Virxe da Barca (Muxía), el próximo 26 de septiembre a la misma hora.

La iniciativa, que trasladará al público a la manera de interpretar esta música en la época en la que fue concebida, se enmarca dentro del plan de reactivación O teu Xacobeo, al que se presentaron un total de 700 proyectos. Luis Martínez, director musical del coro Vox Stellae, afirma que «o patrimonio musical galego é moi importante e está á altura das grandes sedes do mundo». Asimismo, destaca que «en moi pouco tempo» los discos y volúmenes estarán disponibles para el público en numerosas bibliotecas y repositorios universitarios, así como las canciones se subirán a diferentes plataformas digitales.

¿Quién realizó esta labor de archivo?

Cabe destacar que muchas de las obras recogidas en este volumen son anónimas, así como también se desconoce quién las recogió. Xoán Trillo, editor y revisor de alguno de los volúmenes, afirma que «hai certas hipóteses sobre quen puido recoller as obras». Algunas de ellas señalan al maestro Santaballa, pero la investigación será muy dificultosa y, probablemente, no se sabrá quién llevó a cabo esa labor. Por otra parte, sí que se han identificado piezas y partes de piezas de algunos autores reconocidos de la época, tales como José de Nebra. Asimismo, Trillo destacó que «non é de estrañar que estas obras non aparezan, por iso supón unha enorme alegría que finalmente o fagan», ya que «nos arquivos das catedrais apenas hai arquivo destas músicas».