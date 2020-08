El cuaderno de viajes de esta peregrina causa furor

0

Entre los peregrinos que llegaron ayer a Santiago estaba Lucía Moure, una ilustradora cántabra que realizó el Camino Primitivo junto a un grupo de amigos. Salieron de Oviedo el día 16, pero lo particular de esta historia es el cuaderno de viajes que ha hecho esta artista, reflejando cada etapa con una imagen icónica de esa parada y una reflexión.

«Llevo pintando desde niña y hace un par de años empecé a llevarme unas hojas tamaño postal cuando viajaba. Después de cada ruta pintaba en el sitio donde estaba que más me llamaba la atención, porque soy urban sketcher. En esta ocasión, se me ocurrió llevar un cuaderno, que es un formato un poco más grande, e ir escribiendo el resumen de la etapa junto a cada dibujo. En vez de hacer una foto, esto te lleva más tiempo pero al final lo recuerdas mejor», argumenta Lucía, quien además ha compartido su trabajo a través de las redes sociales y ha suscitado un gran interés, afirma: «Mucha gente que ha empezado a seguirme a través de mi perfil de Instagram y peregrinos me fueron haciendo sugerencias sobre qué pintar y me han pedido que publique luego el diario como promoción del Camino o suvenir».

Entre sus ilustraciones están desde la catedral de Oviedo hasta distintas iglesias, fuentes, puentes o un albergue. Dice que ya le han salido varios encargos a raíz de este proyecto, realizado con acuarelas y tinta. ¿El último dibujo? Una vista desde el Obradoiro de la catedral santiaguesa, como no podía ser de otra forma.