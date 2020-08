Los propietarios de los locales de ocio nocturno piden soluciones tras doce días de cierre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Estefanía Santamarina, S. L.

Santiago/La Voz 28/08/2020 14:26 h

Las asociaciones Hostelería Compostela y de Bares, Pubs y Discotecas de Santiago acaban de presentar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un recurso contra la orden del 15 de agosto que obliga al cierre de los locales de ocio nocturno. La presidenta de la Asociación de Bares y Pubs, Lucía Vázquez, explicó que «a norma é profundamente inxusta xa que criminaliza aos locais de ocio nocturno que non teñen ningunha vinculación probada coa expansión do covid-19». Además, indicó que, en los doce días que los locales llevan cerrados, la tendencia al alza de los contagios continúo. Vázquez recordó la situación crítica que están viviendo los trabajadores del sector. Añadió que el recurso se basa en el carácter general de la norma que no atiende a las diferencias en los números de contagios de las distintas áreas.

Según el secretario de la Asociación Hostelería Compostela, Sergio Fernández, esta medida sigue una «estratexia máis mediática que sanitaria». Fernández expuso que la normativa, además de al ocio nocturno, afecta a la hostelería en general ya que están disminuyendo las reservas. Lois Lópes, miembro de la junta directiva de Hostelería Compostela, señaló que los pubs y discotecas tuvieron más restricciones,durante su reapertura que otros locales. Lópes espera que con este recurso la Xunta acceda a negociar una solución ya que en la reunión del pasado jueves, en la que los hosteleros santiagueses no pudieron intervenir, se habló de un acuerdo con el sector del ocio nocturno que, sostuvo, es inexistente.

Además de la suspensión del cierre del ocio nocturno, este recurso busca que se elimine la restricción de diez personas por mesa en la hostelería y la reducción horaria de los locales hasta la una de la mañana. Los miembros de Hostelería Compostela y de la Asociación de Bares y Pubs consideran que la norma es desproporcionada, arbitraria y que atenta contra su derecho a ejercer su trabajo.