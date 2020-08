Cuarenta artistas emergentes

0

24/08/2020 21:28 h

La Cidade da Cultura se convierte un año más en el espacio de encuentro para un total de cuarenta artistas. Ayer se presentó la décima edición del Encontro de Artistas Novos, un proyecto que apuesta por el trabajo de creadores emergentes. En el contexto actual de crisis por el covid-19, se optó por una participación única de artistas gallegos y la presentación del ganador de la pasada edición se realizará en noviembre y no al final de esta jornada. Entre los días 23 y 27, como señaló Rafael Doctor, director del encuentro, se sucederá una «lluvia de ideas». El proyecto ofrece la posibilidad de dar a conocer el trabajo de los participantes y debatir en torno al arte contemporáneo, aunque en esta ocasión no se pueda contar con artistas del resto del mundo. «Gallegos dialogarán con gallegos. Esto no resta en la efectividad de ese intercambio de conocimientos que es en lo que se basa el proyecto», declaró Doctor. Los creadores podrán escuchar las experiencias y reflexiones de artistas consolidados como Oliver Laxe, que estará hoy, o Carlos Aires, mañana.