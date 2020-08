A Santiago, a toda vela

0

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 21/08/2020 05:00 h

El Camino no solo se hace a pie, sino que existe también una ruta marítima que en los últimos años está en alza. Así se ha constatado en la quinta edición de Sail The Way, una travesía cultural y deportiva que avanza a toda vela hacia Compostela. Este año ha triplicado el número de participantes. Entre ellos, está Irene, una joven médica de Ciudad Real que junto a su mejor amiga se embarcó en esta aventura. El grupo llegó el miércoles a Gijón y ayer soltaban amarras desde allí rumbo a aguas gallegas. Los últimos kilómetros sí serán a pie, o bien desde A Escravitude (Padrón) o desde O Milladoiro (Ames) para los que estén menos en forma.