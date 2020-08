Hasta en Cambados reconocen que el mejor albariño es de Vedra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 14/08/2020 05:00 h

Sin ánimo de polemizar, no solo hay buen albariño en la costa gallega. Algunos de los viñedos que crecen a orillas del Ulla no tienen nada que envidiar a los otros, hasta el punto en que la propia Denominación de Origen Rías Baixas se extendió hasta este valle en el 2001, creando la subzona Ribeira do Ulla. La última confirmación llegaba en la Festa do Albariño de Cambados, donde reconocieron este año que un vino de Vedra es el mejor de la última añada. Gundián, de Adega Valdés, asentada en Santa Cruz de Ribadulla, ganó la medalla de oro en la cata concurso que se celebra en el marco de esta celebración desde hace 32 veranos.

Competían 46 marcas y Gundián se impuso sobre el resto. ¿Qué tiene de especial? «Destaca, sobre todo, a frescura e a complexidade aromática, cunha acidez marcada pero moi ben compensada. Ten aromas a mazá e feo típicos do albariño cun sutil fondo a froita exótica», indica David Ledo Varela, el enólogo de la empresa familiar que lo produce. Este albariño «elabórase en depósitos de inox, a temperatura controlada, con lévedos seleccionados, tras unha criomaceración en maceradores rotativos a baixa temperatura e un prensado suave», continúa.

La botella cuesta menos de 8 euros y, entre otros premios, ya ha recibido dos bronces en las Catas dos Viños de Galicia, el primer premio en la Festa do Viño da Ulla el año pasado, y ya había ganado en la Festa do Albariño en el 2012, además de lograr el segundo y tercer puesto en anteriores ediciones. Detrás de este éxito está Manuel Valdés hijo, quien dirige actualmente la empresa. La creó a principios de siglo Manuel padre y aún sigue a sus 90 años de cerca la evolución del negocio. La familia tiene una larga tradición en el sector y los viñedos de la bodega vedrense datan de 1980. En ella se gestionan 20 hectáreas, casi toda la finca As Regas, donde se produce principalmente para el mercado nacional, pero también se exporta a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Suiza. Aunque la variedad mayoritaria es albariño, tienen además uvas treixadura, caíño blanco y mencía. Sobre el potencial del vino de A Ulla, Ledo tiene claro que «se estamos destacando, por algo será. É a subzona máis nova da denominación de orixe e, evidentemente, a máis descoñecida. Sen embargo, ultimamente está a renacer moito neste sector, estanse poñendo moitas viñas e vén xente de fóra para aquí, a montar grandes adegas e plantacións», subraya el enólogo. Para él, la clave está en la orografía y clima, que «outórganlle aos viños unhas características especiais».

Una exposicion muestra en Melide carros antiguos tallados y pinturas de la comarca

Dos vecinos de Melide se han unido para mostrar en el Pazo de Congresos una interesante y amplia exposición que abre hoy sus puertas y se podrá ver hasta el martes, entre las diez de la mañana y las diez de la noche. En el recinto ferial José Cabanas exhibirá, junto a varias esculturas, una decena de carros de su colección particular que luego él talló «para darlle unha nova perspectiva e dicir cousas nesa madeira» y Xosé Manuel Broz presenta unas 200 pinturas, óleos y acrílicos. Producto de los últimos diez años de trabajo, en ellos plasma el patrimonio y paisajes de la comarca. «Pinto dende neno. Foi o meu primeiro oficio e fun logo mestre. Dende que estou xubilado teño a posibilidade e o tempo para pintar libremente. Agora fágoo todos os días», comenta Broz, quien como historiador en el Museo Terra de Melide ya publicó cinco libros sobre el patrimonio comarcal y va camino del sexto, Os Melidaos, que «fala da xente, é dicir, máis do humano e menos da pedra». Cabanas, por su parte, explica que empezó a coleccionar carros en los años 90, cuando el tractor ocupó su lugar, y el exhostelero ya posee cerca de un centenar. «Son fillo de labradores e tiven que loitar co carro. Cando vin a cantidade deles que había e dos que a xente se quería desfacer empecei a levalos para casa. O de tallalos veu despois, empecei no 2000», apunta. En el recinto ferial se podrán ver estructuras con más de un siglo y con al menos 50 años la más nueva.

Boles, un ejemplo a seguir

La tienda Boles Galicia, que Beti López regenta en la compostelana Ruela de Altamira, es un ejemplo de artesanía de autor útil y con carácter, adaptada a los nuevos tiempos. Seguramente por eso fue elegida esta semana para la presentación del nuevo programa de ayudas de la Xunta destinadas a impulsar la comercialización digital en el sector. En ella participaron Elena Fabeiro, gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, y la directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez.