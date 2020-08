El Servizo de Axuda no Fogar incrementará sus horas de atención un 30 %

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia DANIEL BERNARDO I. C.

SANTIAGO / LA VOZ 12/08/2020 14:31 h

El Servizo de Axuda no Fogar ha prestado unas 70.000 horas de ayuda a más de 400 beneficiarios en lo que va del 2020. Ahora, el aumento en la dotación económica de estas ayudas permitirá incrementar un 30 % ese número de horas. Asimismo, permitirá absorber a las cien personas que se mantienen en lista de espera, aunque Mila Castro, concelleira de Políticas Sociais, ha destacado que esas personas disponen de alternativas, tales como la modalidad temporal y extraordinaria de este servicio o la gestión de los gastos del copago por parte de la Xunta.

La edila destaca el aumento del 56 % en la dotación del servicio, según las condiciones del nuevo concurso. El anterior presupuesto bianual era de 3,3 millones de euros. Ahora, el presupuesto aprobado hasta noviembre de 2023 será de 9,2 millones de euros. Esto supone un incremento superior al millón de euros cada año. Además, el nuevo concurso aumentará el precio de cada hora de servicio un 18,6 %, lo cual, según la concelleira, «aumenta a calidade do servizo».

Además se eliminará la división del Concello en dos lotes de atención, y la unificación de las zonas permitirá maximizar el número de beneficiarios. Mila Castro explica que «antes acontecía que había persoas dun lote que non podían acceder ao servizo porque xa non había prazas, mentres que sobraban no outro, así isto acabouse». Teresa Furelos, xefa de Política Social, quiso destacar que, administrativamente, se ha agilizado la prestación de estos servicios gracias a una nueva APP. Los profesionales ficharán con mayor facilidad y se han eliminado las cláusulas por las que el Concello retiene un 0,5 % de los beneficios de las empresas para hacer controles de calidad y la que les obligaba a gestionar el copago. Ahora, ambas pasarán a estar gestionadas por el Concello de forma directa. Según Furelos, esto «supón unha maior cantidade de horas de atención, ademais de permitir que os técnicos do Concello xestionen o gasto público».

Las personas que tengan reconocido algún grado de discapacidad serán las primeras en obtener estas ayudas. Las modalidades de las mismas serán tres. La primera, la directa, en la que se prestará servicio a las personas más vulnerables. La segunda será la de libre concurrencia y la tercera será la temporal y extraordinaria, que se puso operativa con la llegada de la pandemia. La xefa de Política Social destaca que la tercera modalidad fue creada «tralo peche da Xunta dos centros de día, que para nós foi algo mortal, non se podía deixar a todas esas persoas sen atención».