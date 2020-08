Compostela en Marcha tratará de reactivar la hostelería, la cultura y el comercio

0

12/08/2020

Compostela en Marcha desarrollará una gran cantidad de actividades lúdicas y culturales durante agosto, septiembre y octubre. Su dotación será de 60.000 euros, el Concello asumirá un 40 % de la misma, mientras que el 60 % restante resultará de las aportaciones de los patrocinadores y de los propios hosteleros. Esta iniciativa resulta de la colaboración entre la Asociación Hostelería Compostela, la Asociación de Bares y Pubs de Compostela y el propio Concello.

Mercedes Rosón, concelleira de Acción Cultural, afirma que «os datos do sector son demoledores, hai lentitude na recuperación do sector, especialmente en termos de aloxamento». Aun así, la edila destaca que «Santiago é unha cidade que xera confianza, creo que as medidas de seguridade destes meses son un aval». Mila Castro, concelleira que ha asumido las competencias de Festas, también señala que «o obxectivo principal é manter a seguridade á hora de facer iniciativas coma esta no espazo público».

Alguna de las actividades que se podrán llevar a cabo serán pequeños conciertos, rutas de degustación gastronómica, cine al aire libre o sesiones vermú, si el tiempo acompaña. El programa de actividades se irá publicando y actualizando cada dos semanas. Sergio Fernández, representante de la Asociación de Bares y Pubs de Compostela, destaca que «o Vai de viños é un evento ambicioso e será un dos de maior formato». Esa ruta por diferentes bares de Compostela tratará de potenciar la hostelería de una amplia zona de la ciudad, al igual que el resto de iniciativas que se realizarán. Aún así, reconoce que «o ocio nocturno segue moi parado, aínda non abriron máis alá do 20 % do total de locais».

Otro de los objetivos de esta iniciativa es el de potenciar el sector cultural y del comercio. Aquellos negocios que se encuentren en algunas rutas, como la del Vai de viños, podrán sacar sus productos a la calle. Asimismo, la presidenta de la Asociación Hostelería Compostela, Sara Santos, hace un llamamiento al turismo de proximidad y espera que Compostela en Marcha «poña en valor o peso que o sector hostaleiro ten na cidade, ademais de potenciar a cultura galega e o comercio». Mercedes Rosón, destaca también «o alto valor e as numerosas connotacións» que va a tener Compostela en Marcha.