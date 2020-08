El «escape room» sale ahora al aire libre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 11/08/2020 05:00 h

Hay un nuevo desafío que superar en la ciudad y este escape room es distinto a todos los demás. Es al aire libre, en el parque de Belvís. «A historia a resolver é un misterio. Trata de que apareceu na restauración do edificio que era antes a curtidoría unha caixa dos donos orixinais. Unha pista levará a outra para saber quen son os herdeiros», cuenta Irene López sin dar mucho más detalle, por «non facer spoiler». Ella forma parte del personal de Parques e Xardíns de Santiago, encargados de dirigir el juego, una actividad lúdica y cooperativa que busca ahondar en el conocimiento del entorno natural. La primera parte tiene lugar en el interior del Centro de Interpretación, donde se hace una introducción. Luego, arranca en el exterior la carrera detectivesca tras los indicios que hay escondidos en el parque. «Non mesturamos grupos, son pechados e con reserva. Sóese facer coas persoas que viven na mesma casa, polo que a media é de entre tres e cinco participantes. Cando son moitos, é máis doado facer o xogo máis dinámico. E, se son menos, teñen que esforzarse máis», comenta Irene, quien explica que el escape room de Belvís está pensado para el público juvenil, abierto a niños de infantil y primaria (hasta los 14 o 16 años), y los retos se adaptan en función de la edad. «Pero é habitual que os grupos sexan mixtos e haxa contacto interxeracional», apunta. El tiempo que lleva despejar el acertijo depende de la destreza de cada cual y suelen ser más rápidos los menores que durante el curso participaron en visitas guiadas o actividades de sensibilización ambiental llevadas a cabo en el entorno de Belvís. Al ser en un parque y no en un cuarto cerrado, los monitores deben estar alerta para que los jugadores no sigan un rastro demasiado lejos del circuito: «Hai xente que, se a deixas, case se ía para o Seminario Menor. E, cando os rapaces se meten nos labirintos o difícil é que queiran saír deles». La actividad, que arrancó el mes pasado, se retomará este con Nuria García, trabajadora de Parques e Xardíns, al frente.

Cuatro centenarios

El covid hizo que este año no se celebrase la tradicional Xuntanza dos maiores de O Pino, pero los nuevos centenarios del municipio recibieron igualmente un reconocimiento. El alcalde, Manuel Taboada, acompañado por los concejales Mercedes Vázquez y Manuel Taboada, visitó a los cuatro vecinos que cumplieron ya los cien años y les entregó una placa conmemorativa, además de un ramo de flores a las mujeres. Manuela Mecías es una de ellas y aunque nació en Arzúa pasó prácticamente toda su vida en Gonzar, donde crio a ocho hijos que le han dado diez nietos y cinco bisnietos. Mercedes Santos vivió sola hasta los 88 años, recuerda su nieta, quien destaca que hasta votó en las últimas elecciones y hasta este año «non tomou ningunha pastilla e nunca estivo ingresada». José Vaamonde reside en San Breixo de Ferreiros y, aunque se vale de un andador, goza de una memoria privilegiada. Y Ramona Varela sigue levantándose cada día a las ocho de la mañana y lleva una vida activa, su único pesar es no haber estudiado y animó a sus nietos a ir a la universidad.

Un encuentro emotivo

Fue recibido con el Himno de la alegría en la taberna A Cabana de Padrón, donde le esperaba una gran sorpresa. Músicos y amigos como Pili Pampín, Miguel Torres, Sandoval, Jon Carey (entre otros muchos miembros de orquestas y conjuntos) participaron en el homenaje al cantante Enzo Fernando, quien recibió una placa y una orquídea morada, símbolo de su país, Costa Rica. «Fue algo realmente especial, emotivo y lleno de alegría; con un invitado que se atrevió a subir al escenario y dedicarnos también alguna canción. Hubo un sinfín de anécdotas contadas por sus compañeros y amigos a través de los años. Fue algo excepcional», destacan los asistentes.

Se encontraban allí, por ejemplo, Moncho de Unión y fuerza; Suso, Julio, Charli y Belén Xestal de la Charleston; Ángel Barrio de orquesta Pontevedra, Santi de Sintonía de Vigo, Susana de la Compostela, Ramón Lestallo de América... Sin contar los artistas que por diferentes razones se sumaron al acto pero no puedieron estar presentes como Tito Fuentes, Luis Rey, Almudena, Jota Santana, Arturo de Síntonia, Melchor de Los Satélites o Ángel de América.