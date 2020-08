Vero, de Operación Triunfo, peregrina hasta Compostela

View this post on Instagram

DEJARSE SORPRENDER EN EL CAMINO!! Es un regalo 🌳 Camino y dejo que las cosas pasen! Y así, camino con más ilusión y confianza ⛰Pasos cortos, pasos largos, subir lento, bajar rápido, da igual como sea, lo importante es q avanzo y voy hacia adelante #utreia y hacia arriba #suseïa 💪🏼🚶‍♀️🏔🐄🧚‍♀️☀️🐎🌳🐏 #buencamino #caminoprimitivo #caminodesantiago #galicia #meigas #amor #love #goodvibes #mentepositiva #hiking